Alice Masaryková, dcera prvního československého prezidenta, vyrůstala v obrovském respektu k osobnostem obou rodičů a blízký vztah k matce se promítl i do jejího úsilí prosadit původně americký svátek v českém prostředí. První Den matek v Československu připadl pak symbolicky na den úmrtí Charlotte Masarykové.
Kdo a kde založil Den matek? Původ není antický, ale křesťanský
Už tisíce let existují po celém světě tradice, které vzdávají hold mateřství. Sahají až ke kultu řecké matky bohů Rhey či původně frýžské bohyně Kybelé, která byla symbolem země a plodnosti. S dnešním svátkem matek však mají málo co společného.
Až „Mateřská neděle“, která se dodnes slaví v Anglii, mohla položit základy k dnešnímu Dni matek. Mothering Sunday však nevycházela na květen, ale na čtvrtou neděli postní doby před Velikonocemi, kdy služebné dostávaly volno, aby mohly navštívit a potěšit své maminky. Tento zvyk, který v Anglii zakořenil až po reformaci v 16. století, původně vycházel ze středověkého konceptu uctívání mateřské církve a povinnosti každého člověka vrátit se alespoň jednou ročně domů a účastnit se nedělní bohoslužby v „mateřském kostele“.
Původní smysl svátku matek byl tedy duchovní. Až v posledních desetiletích získal spíše komerční rozměr a je podobně jako svatý Valentýn především svátkem pro květinářství a prodejce dárků.
Matky společně proti válce
U vzniku Dne matek stálo trauma žen, které přicházely o syny na bojištích občanské války v Americe. Americká spisovatelka a sufražetka Julia Ward Howeová už v 70. letech 19. století vyzývala ke společnému úsilí žen o mírová řešení všech budoucích politických konfliktů. Společně s mírovou aktivistkou Ann Reeves Jarvisovou, která se za války starala o zraněné vojáky, pak usilovala o založení „Dne matek za mír“. Po smrti Ann Jarvisové pak její dcera Anna Marie zahájila kampaň za založení Dne matek, zřejmě pod částečným vlivem britské tradice.
Z její iniciativy pak byla v roce 1908 uspořádána první bohoslužba u příležitosti Dne matek, a to v metodistickém kostele v Graftonu v Západní Virginii. Skutečný přelom pak znamenal rok 1914, kdy americký prezident Woodrow Wilson prohlásil druhou neděli v květnu oficiálním Dnem matek.
Den matek v Československu
Nápad převést americký svátek do Československa nepřišel až v roce 1923. Už po první světové válce převzaly myšlenku Anny Jarvisové organizace jako Československá ochrana matek a dětí nebo Československý červený kříž, jehož zakladatelka Alice Masaryková se pak nejvíce přičinila o propagaci nové tradice.
Charlotta Garrigue Masaryková coby rodilá Američanka s trvalými vazbami na rodinu ve Spojených státech, věděla o existenci nového amerického svátku a v rodině tuto tradici zavedla. Její dcera Alice ji pak pomohla rozšířit do celé republiky.
První Den matek v Československu pak symbolicky připadl na druhou květnovou neděli roku 1923. Tedy 13. května 1923, kdy zemřela Charlotta Garrigue Masaryková, která se po boku otce osvoboditele stala matkou nově vzniklého národa.
Kde se slaví Den matek v současnosti?
Česká republika:
V padesátých letech byl u nás svátek matek zatlačen do pozadí ve prospěch Mezinárodního dne žen, který lépe odpovídal tehdejšímu politickému konceptu. V současnosti figurují v českém kalendáři oba, ovšem jako významné dny, nikoli oficiální svátky.
Ve světě:
Druhou neděli v květnu jako Den matek převzaly další země, jiné si udržují vlastní kulturní variantu. Například Anglie zůstává u tradiční čtvrté postní neděle, zatímco ve většině arabských zemí se Den matek slaví 21. března, kdy ho v Egyptě zavedl v novinář Mustafa Amin. Další zůstávají pouze u Mezinárodního dne žen.