Napravený ženich i hříšný tanec. Jaký byl poslední díl série Den jak sen

Rostislav Procházka (21) pracuje jako specialista správy pohledávek a s Pavlínou Kročilovou (20), studentkou psychologie, randí už čtyři roky. Pavlína si přivydělává jako fotografka a teta v dětské skupině. Oba dva pocházejí z jižní Moravy a žijí v Praze.

Nastávající nevěsta trpěla po smrti babičky mentální anorexií a následnými depresemi. Z toho všeho ji vyléčila až láska. „Začala jsem se soustředit na vztah a ne tolik na sebe,“ vysvětlila.

Oba se seznámili na střední škole. „Říkalo se o něm, že střídá holky a není na vážné vztahy. Ale já jsem v něm viděla něco víc než všichni ostatní a stála jsem si za svým názorem, že je to ten pravý,“ říká Pavlína. Ona zase přítele na oplátku „vyléčila“ z kladného vztahu k cigaretám a alkoholu.

Svatba? Až tak za čtyři roky

Natáčení předcházelo velké překvapení. „Dnešní den byl hodně stresující. Ráno jsme jeli ze Znojma, navíc jsme řešili, aby se Pavlínka nic nedozvěděla,“ vzpomíná Rosťa. Své milé totiž neřekl, že si je produkce vybrala jako poslední svatební pár pořadu. Navíc ještě ani nebyli zasnoubení.

To Rosťa napravil hned po seznámení s moderátorkou Monikou Absolonovou na Petříně. „V první chvíli, když jsem se pozdravila s Monikou, mi chyběla slova. To nemůže být ono, oni nás opravdu budou natáčet? A pak hned přišla žádost o ruku. Jsem strašně ráda, protože se mi splnil sen,“ rekapituluje Pavlína, jaké překvapení jí Rosťa připravil.

Pár má i přes svůj nízký věk za sebou již víc než čtyři roky vztahu.

Snoubenci se pak pustili do příprav svatby. Protože Pavlína ještě studuje, pracovali s omezeným rozpočtem. Podle propočtů snoubenky, která hlídá kasu, je měla veselka vyjít asi na sto osmdesát tisíc korun. O jednotlivé úkoly se v páru podělili, stejně jako to dělají v běžném životě. Hlavní přípravy byly na Pavlíně, zatímco Rosťa si vzal na starost obvolávání.

Matka Pavlíny věděla, že se mladí chtějí brát i to, že se hlásili do pořadu. Pro druhou rodinu to mělo být překvapení. Syn se ho rozhodl odhalit v přítomnosti kamer. „Nečekala jsem to teď, ale třeba až tak za čtyři roky, až Pavlínka dostuduje,“ přiznala ženichova matka. Přesto mladým svatbu odsouhlasila.

Své „ano“ si měli říct 27. září v Konicích v národním parku Podyjí. Pavlína se totiž vždy toužila vdávat v krásné přírodě. Šaty i oblek ale snoubenci vybírali v Praze. Nevěsta se při pohledu do zrcadla rozplakala a její příbuzní tak okamžitě poznali, že natrefila na vysněné šaty. Ženich měl výběr jednoduchý, jeho vyvolená mu totiž dala přesné instrukce, jak by měl vypadat. Vybral si proto hned první model, který vyzkoušel.

Do detailu Pavlína naplánovala i takové detaily jako svatební tanec, který měl být z filmu Hříšný tanec. S choreografií jim pomáhal profesionální tanečník Marek Dědík. Protože jsou oba tanečně nadaní, problém představovala jen slavná zvedačka.

„Možná se mnou to uděláte,“ smál se taneční mistr, zatímco přidržoval nastávající nevěstě nohy ve vzduchu. Po celém dni tréninku se však konečně povedlo. Pro jistotu však začal pár docházet ještě do fitka, aby náležitě posílil svaly.

Dvojitá výměna prstýnků

Půlrok příprav se nachýlil ke konci. Den před svatbou naběhla na svatební místo četa složená z příbuzných, která zdobila a chystala stodolu pro nadcházející hostinu. Na louce, kde se měl konat obřad, bylo třeba posekat trávu – což snoubenci zjistili až těsně před západem slunce. Naštěstí sehnali dobrovolníka, který se uvolil trávu posekat brzy ráno.

Jak hlásila předpověď, těsně před obřadem začalo pršet. Přítomní se tak vybavili deštníky a vyrazili na louku. Nakonec se však počasí přece jen umoudřilo. Pavlíninu dlouhou princeznovskou vlečku však pro jistotu nesla družička. Celý obřad provázely slzy, nejen nevěstiny, ale i ženichovy a rodičů.

Ti Pavlínini měli v den D shodou náhod výročí své vlastní svatby, a to rovnou pětadvacáté. V průběhu odpolední zábavy si tak i oni vyměnili prstýnky během improvizovaného obřadu.

Pak už byl prostor pro zábavu. Rosťa zazpíval za doprovodu kytary své nevěstě písničku, kterou pro ni složil. Následoval „hříšný“ tanec, kvůli kterému se nevěsta převlékla do kratších šatů. Došlo i na legendární zvedačku a celý sál začal nadšeně jásat.

Ráno přišel čas na bilancování. S financemi pár vyšel, ačkoli si musel část půjčit od Pavlíniných rodičů. Dluh plánuje splatit ze svatebních darů. „Hlavně že se nikdo nepopral, lidi se bavili a zvedačka se taky jakž takž povedla,“ hodnotila novomanželka. Hosté ráno vznesli požadavek, aby novomanželé ještě jednou zatančili hříšný tanec, což jim rádi splnili.