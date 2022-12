Stůl z pneumatik a závoj přilepený páskou. Tak vypadala motorkářská svatba

Zlata Vychytilová (42) pracuje jako speciální pedagožka a vychovatelka v diagnostickém ústavu. Její partner Radek Divíšek (39) se živí jako elektrikář. Oba jsou důkazem toho, že láska na datum narození nehledí. „My jsme jen čekali, až vyzrajeme do toho správného věku,“ smála se Zlata.

Snoubenci mají společnou vášeň – motorky. Údajně odjakživa. „Motorka mě uklidňuje. Sedět na ní je nádherný pocit. Žijete a letíte… Je to nepopsatelné a nedá se to za nic vyměnit,“ popsala nevěsta.

Žádost o ruku po třech týdnech

Radek má za sebou rozvod, Zlata zase dvě děti z předchozího vztahu. „Život je o tom, že se musí riskovat. Sedět doma a čekat, co přijde, to by se mi nelíbilo,“ vysvětlil budoucí ženich své pohnutky pro další svatbu.

„I kdyby to mělo být štěstí jen na nějakou dobu, stojí za to jít do toho. Přece nechcete žít s člověkem, který je sice vedle vás, ale nemilujete ho,“ přidala se Zlata. Moc dobře věděla, o čem mluví. Její předchozí dlouholetý vztah prý nebyl šťastný. Když potkala Radka na srazu, začali si psát a zakrátko odjeli s motorkářskou partou na dovolenou do Chorvatska.

Zlata se líčila i česala sama, šaty si koupila z druhé ruky tak, aby v nich mohla pohodlně sednout na motorku.

A právě tam ji Radek přesvědčil, že je ten pravý – pouhé tři týdny po tom, co se seznámili. „Věděl jsem, že je to super ženská, tak jsem ji požádal o ruku, proč čekat,“ měl jasno Radek.

Jenže nevěsta se prý trochu vyděsila: „Nikdy jsem si nemyslela, že bych svatbu potřebovala k životu. A když jsem kývla na žádost o ruku, měla jsem pocit, že bych to měla zrušit, protože co když se Radek změní?“ vysvětlila.

„Ale nesmím takhle uvažovat. Byl to risk, ale děti jsou šťastné, což je pro mě to hlavní,“ uzavřela Zlata své vnitřní pochody. Její synové prý už dokonce říkají Radkovi „taťko“ a jeho mamince „babičko“.

Přípravy přerušily zdravotní komplikace

Snoubenci se sice na svatbu těšili, zároveň si z ní nedělali příliš hlavu. „Hosté se nás ptali, do jakých ji budeme ladit barev, ale my jsme řekli, ať to neřeší a přijdou v tom, co jim je pohodlné,“ líčila Zlata.

Stejně tak pro ni nehrála roli ani vizážistka nebo kadeřnice – jakýkoli výtvor by stejně zničila helma, kterou chtěla během dne D nejednou nasadit. Šaty si pořídila z druhé ruky, protože kupovat nové nebo je půjčovat za velké peníze ze salonu jí přišlo jako zbytečné vyhazování peněz.

Pár si pro svůj velký den vybral jihočeské Čestice, Radkovo rodiště. Obřad se měl odehrát na Kalvárii, poutním místě v lese, hostina pak dole na zámku. Hostů mělo být asi padesát, většina z nich motorkáři, ale i kolegové z práce a samozřejmě rodina.

Snoubenci si původně vysnili církevní obřad, Zlata se ale nestihla nechat pokřtít. Svatba tak měla proběhnout v režii místostarosty a někdy v budoucnu snad bude následovat i církevní sňatek.

Přípravy na čas přerušil nález, na který přišli Zlatce při neurologickém vyšetření. „Chtěla jsem svatbu zrušit, protože jsem nechtěla, aby byl Radek hned vdovec,“ prohlásila rezolutně Zlata. Další vyšetření podezření na zhoubný nádor naštěstí vyvrátila. Radek svou snoubenku podržel, svatbu rušit nechtěl a znovu dokázal, že je mužem, se kterým chce Zlata zestárnout.

Pár se poznal na motorkářském srazu a už po třech týdnech požádal Radek Zlatu o ruku.

K dokonalosti chyběla jen rvačka

Hned od začátku bylo jasné, že se svatba ponese v motorkářském duchu. Stolek oddávajícího měl být podepřen několika pneumatikami a nevěsta s ženichem měli přijet i odjet na motorce.

Při zkoušce byla Zlata celá nesvá z vidiny, že by měla při cestě na hostinu sedět za Radkem. Nastávající manžel slíbil, že pojede co nejopatrněji, aby ji na křivolaké lesní cestě nevyklopil.

Zbytek už měl proběhnout podle jihočeských tradic. Týden před svatbou přišli před dům snoubenců Radkovi kamarádi a sousedi, aby postavili slavobránu z chvojí, k čemuž jim hrála dechovka. Na návštěvě pak zůstali až do noci a alkohol tekl proudem.

Mimo to si Zlata s Radkem chystali všechno sami. „Nechtěla jsem najímat agenturu, protože mi to nikdo neudělá tak, jak si představuju,“ vysvětlila nevěsta. Odborníkům svěřili jen pečení dortu a vázání svatební kytice. V předvečer veselky ještě trénovali první manželský tanec.

Ráno bylo dvanáct stupňů a pršelo, přesto se k domu sjeli všichni pozvaní motorkáři. I s nevěstou a ženichem pak vyrazili v jedné dlouhé koloně na Kalvárii.

Zlata se česala a líčila sama, klasické bílé šaty doplnila koženou bundou a vysokými motorkářskými botami. Helmu ozdobil závoj, netradičně přilepený lepicí páskou. Obřad proběhl podle plánu, motorkářskou tematiku zahrnul do proslovu i pan místostarosta.

Hned po příjezdu na zámek dostal Radek chomout a kouli na nohu. Novomanželé pak společně řezali dřevo, projížděli přes překážkovou dráhu na staré motorce, a protože program chystali dobrovolní hasiči, nechybělo ani cvičné hašení. Po kávě a dortu následoval první novomanželský tanec. K pravé jihočeské veselce chybělo podle nevěsty už jen to, aby se někdo popral.