Matka ji prodala na sex, prošla spletí traumat. Demi Moore hledala štěstí dlouho

Premium

Fotogalerie 11

Demi Moore na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles (2. března 2025) | foto: AP

Valerie Sekretová
  13:00
Pod třpytivým pozlátkem filmové star se chvěla duše plná bolesti. Za hlubokým pohledem, jímž okouzlila svět, se skrývalo dítě, které nikdy nepoznalo bezpečí. Americká herečka Demi Moore si prošla zneužíváním, závislostí, zhroucením.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Taky vám naskočí husí kůže v momentě, kdy zazní první tóny Unchained Melody ve filmu Duch? V srdcervoucí písni se zpívá o zázračné síle lásky, která překoná i smrt. V legendární scéně s hrnčířským kruhem se Demi Moore a Patrick Swayze spojují v tichém objetí napříč dvěma světy. Ona je živá, on mrtvý, jejich láska však neumírá. Plane tak mocně a přesvědčivě, že jedno oko nezůstane suché.

O šestnáct let mladší „zajíček“ byl i pro velmi svobodomyslnou herečku velkým soustem. Alkohol, večírky, nápady na různé sexuální experimenty.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Nevšední pár se těší na potomka. Lidé jejich nadšení nesdílí

Třiadvacetiletá Jessy Bunny je velkou milovnicí plastik a není tak divu, že se zamilovala do transgender ženy, která má stejný koníček. A co víc, podařilo se jim počít potomka, který co nevidět...

Slavné ženy, které se rády opalují nahoře bez. Kdo u vody odhodil plavky?

Vadí vám opálená ramínka nebo vás jen horní díl bikin nepříjemně tlačí? Nejste samy, i slavné ženy se jim chtějí pokud možno vyhnout a ukazují se nahoře bez. Podívejte se do galerie, které VIP krásky...

Bez sklapovaček i hladovění. Deset rad, jak se zbavit tuku na břiše

Výživoví specialisté upozorňují, že si nejde tak úplně vybrat, z jaké části těla zhubneme. Když však zařadíte do svého životního stylu pár nových návyků, určité výsledky se dostaví. A to nejen v...

Jaké letní šaty nosit po čtyřicítce, aby podtrhly vaši přirozenou krásu

Jaké zvolit letní šaty po čtyřicítce, ve kterých se budete cítit hezčí a mladší? Vsaďte na kvalitu, vzdušné materiály a jednoduché střihy, které podtrhují přirozenost.

Morbidně obézní ženě dávali lékaři rok života. Radikálně zhubla a je šťastná

Osmatřicetiletá Tammy Slatonová z USA výrazně zhubla, ale na těle jí zůstala vytahaná kůže, která jí bránila v běžném pohybu. Po operaci je z ní nový člověk a po letech konečně žije v hubenějším...

Matka ji prodala na sex, prošla spletí traumat. Demi Moore hledala štěstí dlouho

Premium

Pod třpytivým pozlátkem filmové star se chvěla duše plná bolesti. Za hlubokým pohledem, jímž okouzlila svět, se skrývalo dítě, které nikdy nepoznalo bezpečí. Americká herečka Demi Moore si prošla...

13. srpna 2025

Prosecco slaví svůj den. Tipy od sommelierky, jak si ho nejlépe užít

Je svěží, hravé, elegantní a dokonale se hodí k horkým letním dnům. Prosecco – šumivé víno z italské oblasti Veneto – si získalo srdce milovníků vína po celém světě a právě 13. srpna slaví svůj den....

13. srpna 2025  9:42

Sexy na pláži? Inspirujte se modely herečky Niny Dobrevové

Šestatřicetiletá herečka Nina Dobrevová má dokonalou postavu, kterou se nezdráhá ukazovat v plavkách. Fotografiemi pak těší fanoušky, kteří její snímky v bikinách zbožňují. Podívejte se, co slavná...

13. srpna 2025  8:13

Zařiďte si svěží a voňavé léto. Krása začíná už ve sprše

Zůstat v letních vedrech svěží a voňavá, to je téměř titánský úkol. Jsou dny, kdy byste se možná nejraději zavrtala do pořádné hromady ledových kostek. I v takových chvílích ale může pomoci...

13. srpna 2025

Terapie pro vlasy jde do hloubky. Ženám víc záleží na kvalitě

Vše se dnes přesouvá z povrchu do hloubky. A není tomu jinak ani v případě vlasové péče. Klíčovou roli hraje složení a účinné látky. Z běžného mytí vlasů se tak stává rituál podobný tomu, který...

13. srpna 2025

Tichý zabiják cholesterol. Jednoduché tipy, jak ho snížit bez léků

Dostalo se vám u lékaře varování, že máte zvýšenou hladinu cholesterolu a měli byste upravit životosprávu? Hlavně klid, nejste v tom sami. A dá se to zvládnout. Poradíme vám, jak na to.

13. srpna 2025

Peeling ze zbytků chleba, parfém z pekárny. Pečivo je kosmetický trend

Pečivo platí za kuchyňskou stálici – a brzy z něj možná bude i stálice kosmetických taštiček. Chleba, buchty a koláče jsou v kurzu, ať už jde o pleťovou kosmetiku, make-up nebo parfémy. A vypadá to,...

13. srpna 2025

Domácí focaccia

Domácí focaccia
Recept

Střední

45 min

Upečte si domácí pečivo původem z Itálie.

Vědec: Nedostatek účinných antibiotik bude za čas stejný problém jako rakovina

Premium

Bakterie jsou stále odolnější, potřebujeme vylepšit antibiotika nebo přijít s novými. O obojí se snaží vědecký tým Zdeňka Kameníka z Mikrobiologického ústavu Akademie věd. Proces i dosavadní výsledky...

12. srpna 2025

Slavné hvězdy, které mají plný dům domácích mazlíčků

Máte dva psy a už vám to přijde moc? Oproti některým slavným hvězdám máte mazlíčků ještě dost málo. Podívejte se, kdo ze známých VIP si nemůže pomoct a má doma nespočet psů, koček a jiných domácích...

12. srpna 2025  8:42

Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu

Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...

Jaké letní šaty nosit po čtyřicítce, aby podtrhly vaši přirozenou krásu

Jaké zvolit letní šaty po čtyřicítce, ve kterých se budete cítit hezčí a mladší? Vsaďte na kvalitu, vzdušné materiály a jednoduché střihy, které podtrhují přirozenost.

12. srpna 2025

Moře nás dělá šťastné: prospívá tělu i duši, zajistí lepší spánek

Rozlehlá vodní plocha, šumění vln, jemný písek… Žádné jiné místo vám nedodá tolik energie jako pobřeží. A nejlepší na tom je, že sílu z moře můžete dokonce načerpat i doma.

12. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.