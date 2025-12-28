Bylo mi padesát. Proč mám pocit, že si pamatuju čím dál méně?
To je celkem přirozeně fyziologické. Mozek ztrácí schopnost obnovy, takže paměť slábne. Snižuje se i schopnost učení. Ovšem pozor: je rozdíl mezi fyziologickým průběhem stárnutí a tím patologickým. Dost záleží na tom, jak se člověk o sebe stará. Kdo přestane být aktivní v relativně mladém věku, ať kvůli nemoci, nebo z lenosti, těžko se později vrací zpět. Když mozek nemá stimuly, tak prostě zleniví. Je to stejné s funkčností celého našeho těla.
Pamatuji si klientku, dámu v kloboučku z vyšší společnosti, která najednou začala mluvit sprostě jako dlaždič a rodina to vůbec nechápala.