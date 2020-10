Žena netušila, že má dvě dělohy. Jedna málem explodovala.

Dlouhá léta ženě lékaři tvrdili, že jde o psychickou záležitost a bolest si vsugerovává. Na dovolené v roce 2019 však měla tak velké bolesti břicha, že už nebyla schopna jakéhokoli pohybu. Odvezli ji na kliniku, kde jí lékaři udělali podrobná vyšetření a zjistili, že má dvě dělohy. Jedna byla naplněná krví a zvětšená tak, že nechybělo málo a explodovala by. Nastala by pravděpodobně otrava krve.

Ihned musela jít na operaci, během které lékaři duhou dělohu odstranili a zachránili jí tím život. „Vzpomínám na to, jak jsem několikrát navštívila lékaře a ten mi neudělal ani krevní testy. Jen zběžně prohlédl břicho a pak mě poslal domů s tím, že nejde o nic vážného. Řekl mi, ať si vezmu nějaký lék proti bolesti s paracetamolem a dál to neřešil,“ svěřila se žena pro Daily Mail.

Ona sama začala pátrat na internetu, co by její bolesti mohlo způsobovat. Napadlo ji, že by to mohla být alergie na lepek. Kvůli tomu zahájila přísnou bezlepkovou dietu. Ani to však nefungovalo a bolesti nezmizely.

„Někdy jsem v noci brečela bolestí, protože už nepomáhaly ani léky. Když jsem se po čase znovu objevila u doktora, sestra jen procedila mezi zuby, že jsem hysterka. Píchla mi injekci na bolest a opět mě bez testů poslali domů. Začala jsem si připadat jako blázen,“ pokračovala.



Zlom nastal na rodinné dovolené, kde se slavily padesáté narozeniny její maminky. Tehdy už byly bolesti natolik nesnesitelné, že skončila na pohotovosti. A naštěstí jí lékaři provedli podrobné vyšetření, které za pět minut dvanáct odhalilo příčiny bolestí.

„Když mi lékaři sdělili, o co jde, věděla jsem, že je to průšvih. Zároveň se mi strašně ulevilo, že už konečně vím, proč jsem měla bolesti. Nebylo jasné, jak operace dopadne, ale pro mě to byla úleva,“ doplnila.

Kdyby ji neoperovali, děloha naplněná krví by explodovala a následoval by boj o život. „Občas jsem na internetu četla bizarní příběhy o těhotných ženách, které neměly tušení, že čekají dítě a pak porodily. A vždy jsem si říkala, že něco tak šíleného není možné. Dnes už vím, že to možné je. Bláznivé věci se dějí,“ dodala.