Štír jako dokonalý stratég
Štíří povaha je temná, podmanivá, charismatická a velmi strategicky uvažující. Tento člověk má svoje emoce pod kontrolou a dokáže se dokonale ovládat. Ale jen do té chvíle, než se rozhodne, že zahraje pořádné divadlo. S rozkoší si pak užívá své vlastní výlevy emocí, vzteku, výčitek i manipulace.
Umí svou oběť bodnout na nejcitlivějším místě a vypustit právě tolik jedu, aby ho to bavilo. A co je nejhorší? Nakonec vám dojde, že to měl všechno dokonale promyšlené. Pátráte po tom proč to udělal? Nejspíš proto, že jste ho kdysi v minulosti hodně zranili.