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Dejte si na ně pozor. Znamení, v nichž se nejčastěji rodí manipulátoři

Renata Petříčková
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Chladný stratég, mistr dvojí tváře, tak trochu psychopat nebo absolutní manipulátor? Některá astrologická znamení mají ve vínku vlastnosti, které mohou podobné rysy osobnosti výrazně rozvinout. Někdy je to patrné na první pohled, jindy svou povahu tito lidé dovedně skrývají. Na která znamení si dát největší pozor?
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Ilustrační snímek

Štír jako dokonalý stratég

Štíří povaha je temná, podmanivá, charismatická a velmi strategicky uvažující. Tento člověk má svoje emoce pod kontrolou a dokáže se dokonale ovládat. Ale jen do té chvíle, než se rozhodne, že zahraje pořádné divadlo. S rozkoší si pak užívá své vlastní výlevy emocí, vzteku, výčitek i manipulace.

Horoskopy

Umí svou oběť bodnout na nejcitlivějším místě a vypustit právě tolik jedu, aby ho to bavilo. A co je nejhorší? Nakonec vám dojde, že to měl všechno dokonale promyšlené. Pátráte po tom proč to udělal? Nejspíš proto, že jste ho kdysi v minulosti hodně zranili.



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