Sladký život degustátorky. Loni jsem snědla 86 kilo čokolády, prozrazuje

Dokázala byste si představit život bez čokolády?

Rozhodně ne. Někdo si neumí představit život bez kávy, já bez čokolády. Je součástí každého mého dne. Minulý rok jsem si naordinovala na deset dní detox, protože jsem měla pocit, že potřebuju restartovat chuťové a čichové buňky. A bylo to nejhorších deset dní v životě. První tři dny to šlo, ale pak se to začalo zhoršovat a už jsem nemyslela na nic jiného. A samozřejmě první, co jsem si po skončení detoxu dala, byla čokoláda. Nedalo se jinak.

I dietolog by vám měl říct, že si máte ráno dát dvě kostičky čokolády nad 70 %, protože to nastartuje metabolismus.