Indiánka Haalandová přichází do Washingtonu změnit víc než jen dress code

Jejím zvolením se tak symbolicky uzavírá kruh či spíš jedna z kapitol dějin indiánského obyvatelstva Spojených států. Úřad se stará o víc než 500 milionů akrů federální půdy, na které z naprosté většiny původně hospodařili právě Indiáni. Spadá pod něj také Kancelář pro indiánské záležitosti, která oficiálně rozlišuje 574 kmenů a slouží 1,9 milionu původních obyvatel USA.

Jmenování Haalandové je však mnohem víc než jen symbolickým gestem. Prezident Biden se už v rámci volební kampaně zavázal skončit s fosilními palivy a blízce spolupracovat s původním obyvatelstvem. A Haalandová je mimořádně kvalifikovaná pro oba cíle.



„My jako původní obyvatelé jsme nebyli zvyklí, že by pro nás bylo u stolu místo. A nyní se někdo, jedna z našich vlastních lidí, dostala do pozici, ze které může tuhle nespravedlnost změnit,“ řekla BBC Rosalie Fishová, mladá indiánská atletka a aktivistka, a popsala tím moment, který se zapsal do dějin Indiánů jako historický milník.



Tváří v tvář Donaldu Trumpovi a mužům, jako je on, musíme být nelítostní. Deb Haalandová

Haalandová, která zastupuje pětatřicátou generaci původních obyvatel Laguna Pueblo, zahájila projev u příležitosti své nominace jazykem kmene a dojala tím nejen své soukmenovce, ale celé Spojené státy, na jejichž třpytivém kabátě jsou dějiny Indiánů jen jednou z mnoha nepěkných skvrn. „Jak možná víte, můj příběh je poněkud zvláštní,“ pokračovala dál už v angličtině, a jen velmi těžko bychom jí nemohli dát zapravdu.

Na půdě svých předků

Deb Haalandová se narodila 2. prosince 1960 ve Winslow v Arizoně a má tři sourozence. Její matka Mary Toya pochází z kmene Laguna Pueblo, její otec John Haaland měl norské předky. Pár se seznámil při službě v americkém námořnictvu a rodina se kvůli služebním povinnostem často stěhovala. Haalandová vystřídala celkem třináct základních škol.

„Ale ať už jsme bydleli kdekoliv, otec nás děti vždycky vedl k tomu, abychom si vážily přírody. Ať už jsme kráčeli po horské stezce nebo po pláži,“ pokračovala ve svém nominačním projevu Haalandová. Rodina se nakonec usadila v nejlidnatějším městě Nového Mexika Albuquerque, blízko svých indiánských příbuzných, na půdě, po které chodili její předkové už na začátku třináctého století. Tady také ukončila střední školu a po maturitě pracovala v pekárně.

V roce 1988 se zapsala na University of New Mexico a dálkově studovala bakaláře z angličtiny. Čtyři dny po ukončení studia se jí v roce 1994 narodila dcera Somáh. Jako svobodná matka se neustále potýkala s finančními problémy, navzdory tomu se počátkem jednadvacátého století rozhodla, že vystuduje ještě právo a titul Doctor Juris získala v roce 2006. Dodnes podle svých slov svoje studium splácí. Během studií se často ocitala v situaci, že neměla ani na nájem, a dokonce musela využít i pomoci potravinové banky.

„Svoje děti musíte zajistit i v těžkých časech, a proto jsem kráčela s hlavou vztyčenou a vychovávala jsem Somáh k tomu, aby zůstávala optimistická a neuvědomovala si, jak zle na tom jsme,“ vzpomínala v roce 2019.

Musíme být nelítostní

Deb Haalandová říká, že každodenní boj o přežití svobodné matky jí byl vodítkem při práci zákonodárce v Kongresu. Podporovala zdravotní péči pro všechny a podílela se na tvorbě zákona, který má firmy tzv. „virtuální ekonomiky“, jako např. Uber, donutit platit za své zaměstnance zdravotní pojištění.

Ještě předtím, než vstoupila do povědomí celého národa jako druhá indiánská kongresmanka, působila úspěšně na politické scéně Nového Mexika. Hrdá progresivistka a zastánkyně „zeleného dealu“ začínala v Demokratické straně jako dobrovolnice v prezidentské kampani Johna Kerryho v roce 2004 a samozřejmě se podílela i na dvou kampaních Barracka Obamy v letech 2008 a 2012. V roce 2015 byla na dva roky zvolena předsedkyní strany v Novém Mexiku. Pod jejím vedením získali Demokraté většinu v novomexické sněmovně reprezentantů a kancelář státního tajemníka. Haalandová stranu modernizovala a zbavila dluhů.

Krátce poté se rozhodla kandidovat do Kongresu a postavit se tak do cesty národ polarizujícímu prezidentovi. „Tváří v tvář Donaldu Trumpovi a mužům, jako je on, musíme být nelítostní,“ řekla v předvolebním spotu. Slibovala, že bude hájit zájmy voličů, a neskrývala před nimi ani svou minulost v podobě problémů s penězi a alkoholem. Vyhrála, jak se říká, levou zadní.

Efektivní partyzánka

V Kongresu se okamžitě přidala k požadavkům levicových Demokratů a zdůrazňovala potřebu „znovuzavedení spravedlnosti, změny sociální politiky a obnovy životního prostředí“. Ukázala se také jako velmi efektivní zákonodárkyně. Podle statistik Kongresu se podílela na víc zákonech než jakýkoli jiný nováček. Jakmile se o ní začalo mluvit jako o možné ministryni vnitra v Bidenově kabinetu, zvedla se po celých Spojených státech obrovská vlna podpory. Nejen od kmenových vůdců a organizací na ochranu přírody, požehnání dostala i od Nancy Pelosiové, která o ní mluví jako o „jedné z nejrespektovanějších a nejlepších členek Kongresu, se kterými jsem kdy pracovala.“ Hlasy některých Republikánů, které vykřikovaly slova jako radikálka a partyzánka, v téhle obrovské vlně zcela zanikly.

Nejen původní obyvatelé Spojených států se nyní upínají k tomu, že Haalandová může „fundamentálně přenastavit a transformovat vztah, jaký má americká vláda k indiánským kmenům“. Věří, že bývalá aktivistka stojí na jejich straně a je odhodlána bojovat za věci, na kterých jim záleží. Předpokládají, že holistický přístup barevné ženy, která v minulosti čelila stejným problémům jako oni dnes, jim přinese tolik potřebnou změnu.