V rozhovorech jste vždy líčil, jakou máte šťastnou rodinu. Tušil někdo z vašeho okolí, že vás jedna a pak i druhá partnerka psychicky týraly a ponižovaly?
Vůbec nikdo. I když s nejstarší a už dospělou dcerou Alex máme velmi otevřený a kamarádský vztah, ani té jsem to až donedávna neřekl, protože si myslím, že rodič má být dítěti spíš oporou, než aby v něm budil pocit, že potřebuje zachránit. S její mamkou nám vztah nevyšel z jiných důvodů, a když k nám do mé nové rodiny Alex přišla na návštěvu, neměla z čeho vypozorovat, co se děje, protože před ní se moje žena chovala jako vzorně pečující partnerka.
Po čase jsem si ale uvědomil, že si doma podvědomě sedám v obýváku do kouta ke zdi, abych se cítil bezpečněji a měl krytá záda.