Vyhoření není jen z práce. Může přijít na mateřské i při studiu, říká expert

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Stejně jako většina lidí si David Fiedler myslel, že syndrom vyhoření se týká hlavně padesátiletých manažerů. Pak se ale nemohl zvednout z postele. „Odjel jsem pracovat do Německa a chtěl jsem všem dokázat, že to zvládnu. Pracoval jsem od rána do noci,“ popisuje David, který díky své zkušenosti založil organizaci Nevyhasni.