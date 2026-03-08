Dárky k MDŽ míří mimo. Co si ženy doopravdy přejí

Mezinárodní den žen 8. března letos připadá na neděli. Váháte, jak potěšit ženy, které máte kolem sebe, nebo jste naopak žena, která s mírnými obavami čeká, jestli to letos bude karafiát nebo bonboniéra? Skutečná přání se s reálnými dárky moc nekryjí, ukázal průzkum.
Největší přání žen? Hlavně klid.

Největší přání žen? Hlavně klid. | foto: Adobe Stock

Průzkum před MDŽ 2026 si nechala zpracovat společnost Billa u agentury Ipsos. Výzkumníci se zeptali více než 300 žen mezi 18 a 65 lety na to, co by si opravdu přály. A výsledky? Pro dárce nejsou zrovna dobrou vizitkou.

Dárky ženám míří často „mimo“

„Rozdíl mezi tím, co se běžně dává, a tím, co by ženy skutečně potěšilo, je překvapivě velký. Data ukazují, že většina žen dostane květinu nebo sladkost, ale jen minimum z nich zažije něco osobnějšího. Pro mnoho žen je přitom tím nejcennějším dárkem malý prostor nadechnout se, zkrátka chvíle, kdy nemusí nic a mohou být samy se sebou,“ uvádí Dana Bratánková, vedoucí komunikace společnosti Billa.

Nejčastějším dárkem zůstává květina – dostane ji 65 % žen. Na druhém místě jsou sladkosti (23 %). Naopak osobnější pozornost v podobě pozvání do restaurace nebo společného jídla připraveného partnerem zažívá o MDŽ jen 5 % žen, chvíli klidu či volný čas 3 % a zážitkový dárek 1 %.

Co si ženy skutečně přejí

Když se zaměříme na hmotné dary, jsou na prvním místě skutečně květiny. Nejsou ale zdaleka tak žádané, jak si dárci myslí: květinu by si vybralo jen 31 % žen, tedy ani ne polovina žen, které ji dostávají.

A co další přání? Tady už jde spíš o trávení času. Volný čas nebo klid by volilo 18 % žen. Zážitek, který bude představovat vytržení z běžného života, by si vybralo také 18 % žen. A téměř stejně, 16 %, by uvítalo, aby za ně někdo připravil večeři.

Naopak sladkost nebo šperk, které jsou pokládané za dárky velmi vhodné k MDŽ, by zvolilo jen málo žen (konkrétně 8 a 7 %).

Žena obložená úkoly

Jsou tyto výsledky překvapivé? Sotva. Podle terapeutky Jiřiny Maršálkové z Mindwell ženy v současnosti čelí chronickému multitaskingu i neviditelné mentální zátěži. Je proto přirozené, že když už si mohou vybrat, volí raději chvíli klidu, čas samy pro sebe nebo zkrátka to, že se – aspoň dočasně – nemusí o všechno starat. Je to pro ně cennější než hmotné dary.

Nejvíce tato slova platí o matkách, které jsou v produktivním věku a balancují mezi pracovními povinnostmi, péčí o děti a mnohdy ještě starostí o vlastní či manželovy rodiče.

Tento fenomén se označuje jako sendvičová generace a na ženy dopadá obzvlášť těžce: jsou „obložené“ starostmi o příslušníky dvou generací. Na rozdíl od svých matek nemají oporu ve vlastních rodičích, kteří by byli v důchodu, ale kvůli posouvajícímu se věku odchodu do důchodu si na ně rodiče vzpomenou spíš až ve chvíli, kdy od nich sami potřebují pomoc – ať už kvůli podlomenému zdraví nebo dalším problémům, které se objevují s věkem.

Kam vede přetížení žen

Dlouhodobé přetížení může vyústit v problémy se spánkem, úzkosti či náhlou neschopnost řešit běžné úkoly, které se dříve zdály snadné. K tomu přistupuje ztráta radosti až deprese či vyhoření. „Psychická nepohoda žen není osobním selháním, ale často výsledkem dlouhodobého přetížení a nedostatku regenerace,“ říká terapeutka Maršálková.

Nejde přitom jen o kvantitu úkolů a časovou tíseň, s níž se ženy potýkají. Vyčerpávajícím faktorem je už samo organizování věcí, nutnost stálé koncentrace a také emoční zátěž, kterou s sebou péče o blízké přináší. Ženy mají podle Maršálkové často pocit, že musejí vše zvládnout samy.

Dárek sobě k MDŽ

Terapeutka doporučuje dopřát si během dne krátké zastavení, kdy se samy sebe a svého těla zeptáte: jak se máš, jak je ti, co potřebuješ? Dobré je také naučit se delegovat úkoly na jiné a přestat si myslet, že sama musíte zvládnout vše. Dopřejete laskavost nejen druhým, ale i sobě.

Dobrým pomocníkem jsou také správné životní návyky, které se v těžkých obdobích sice hůře dodržují, ale o to větší benefit mohou přinést: přiměřený pohyb, dostatek spánku a zdravá strava.

A jaké doporučení platí pro ty, kteří zvažují, čím obdarovat milovanou ženu? Květina nemusí být na škodu, nemělo by to ale u ní končit. Co takhle letos přestat vymýšlet co nejlepší dar a prostě se zeptat, jak by si představovala ideální den?

