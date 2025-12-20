Čas pro sebe
Žádné „kdyby zbyl“, ale skutečně naplánovaný, ničím nerušený a především ničím nedotknutelný čas jen pro vás. Omluvenkou je snad jen pořádná chřipka nebo smrt. Dopřejte si po Vánocích pravidelně aspoň hodinu týdně na cokoli, co vás nabíjí. Ať už je to knížka, procházka, oblíbená kavárna nebo čtyřicet bazénů, horká vana či rychlosauna. Je to celkem malý dárek, který však s přístupem k sobě samému a s vědomou péčí o sebe sama udělá zázraky.
„Zavedla jsem to loni. Každou středu odpoledne se odpojuji a jdu na procházku Prahou a jasmínový čaj do své oblíbené kavárny. Muž si ani nevšiml, ovšem děti trochu protestovaly, když jsem najednou nebyla k dispozici 24/7 a hodinu jsem si dovolila ‚nefungovat‘. I já se musela naučit, že je to v pořádku a nic se za hodinu nezblázní. Změnu jsme zpracovávali asi dva měsíce, už je z toho ale zvyk a je skvělý! Čistí mi to hlavu,“ pochvaluje si pětatřicetiletá Míša.
Ze svého času si udělejte rituál, ať se na něj můžete těšit a nezapomeňte si jej psát do diáře. Tam si můžete i zaznamenávat, jak se vám dárek daří užívat si. Ať už se rozhodnete trávit čas každý týden stejně, nebo pokaždé jinak, nezapomeňte být k sobě laskaví a opakujte si: „Jsem pro sebe důležitá/tý.“