Jaké příběhy se skrývají za dárky, které zákazníci po Vánocích vracejí do obchodů, ale i za těmi, které zpátky sice neputují, ale i tak jsou nevhodné? „Dej si pozor na to, co si přeješ, může se ti to splnit,“ říká staré moudro, které vždycky znělo poněkud ezotericky, ale potvrzuje ho praxe.