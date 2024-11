Spatřila jsem, kolik utrpení mě v životě čeká, líčí terapeutka stavy po nehodě

Snažila jsem se postavu obejít a pokračovat dál do tmavého lesa. Chtěla jsem pryč. Někam daleko. Neměla jsem ani v nejmenším chuť vracet se do svého polámaného těla.“ To je ukázka z vaší nové knihy Vlčí šamanka – Volání vlků. Inspirovala jste se vlastní nehodou, ke které došlo v roce 2000. Co se tehdy stalo?

S kamarády jsme jeli po Ještědském hřebeni v terénním autě bez střechy a utrhl se okraj silnice. Auto se převrátilo a já zůstala uvězněná pod ním. Najednou jsem stála na silnici a viděla své tělo ležet pod převráceným vozem. Cítila jsem obrovský klid a rozhodla se od nehody odejít. Otočila jsem se a šla pryč, nijak jsem se nevznášela, nohama jsem byla na zemi. Odcházela jsem směrem do lesa, kde jsem uviděla velkou světelnou bílou postavu. A ta mi řekla, že ještě nemůžu odejít, protože nenastal můj čas.

Když moje duše opustila tělo, byla tam obrovská lehkost a klid. Na nebe a peklo, tak jak je nám předkládáno, nevěřím.