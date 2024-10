Náušnice nesmí vážit víc než pět gramů, říká královna českého šperku

Promítáte do šperků své vztahy?

Má láska ke šperku je sama o sobě svébytným a intimním vztahem. Jiné do své práce nepromítám.

Mezilidské vztahy mají většinou omezené trvání. Váš vztah se šperkem trvá 30 let. Může vás ještě něčím překvapit?

To je právě ono. Myslím, že od něj ještě pořád očekávám, že mě překvapí, že se „náš vztah“ někam vyvine, do míst, která si třeba ani neumím představit. A tak neustále hledám a pátrám. Prostě se nechci smířit s tím, že šperk je jenom ozdoba. Pro mě není. A navíc, šperk tu pro mě byl pokaždé, když jsem potřebovala. Pokaždé když mi bylo úzko, byla jsem nešťastná nebo mi bylo zle, byl tady a zachránil mě.