Nepřejícné pocity nás podle něj paralyzují natolik, že nejsme schopni se posunout a čím dál hlouběji se propadáme do nespokojenosti.

Patří závist k člověku odjakživa?

Nevíme, ale řekl bych, že od časů, kdy vznikl jazyk a kdy vznikly hodnoty a normy považované za důležité, ať je to postavení, bohatství, síla… Kdy bylo co si závidět.

Co je to závist?

Psychologie není tvrdá věda, takže každá škola definuje pojmy jinak, ale u závisti máme tu výhodu, že jde o pojem tisíce let starý. V dochovaných pramenech z počátku lidské kultury se o těchto pocitech píše v podobném tónu, jako je zažíváme i dnes. V zásadě se shodujeme, že závist je zloba vyvolaná pohledem na druhého člověka, jeho životní situaci, o níž je pozorovatel přesvědčen, že ten druhý se má lépe než on. Jde čistě o negativní emoci bez motivační či obdivné složky. Závistivý člověk cítí vůči dotyčnému agresi. Nepřeje mu domnělý úspěch ani výhody a potěšilo by ho, kdyby o ně ten druhý přišel nebo kdyby se ukázalo, že mu štěstí nepřinesly.