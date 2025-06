Proč jsou vzpomínky užitečné?

Díky nim si utváříme vlastní identitu. Bez nich bychom to nebyli my, do jisté míry bychom neměli smysl a budoucnost. Nevěděli bychom, co je pro nás hodnotné a důležité. Naše vzpomínky a zkušenosti nám do značné míry udávají směr, co dál. Ovlivňují i to, jací budeme, protože nám pomáhají vytvářet náš hodnotový systém. Patří k tomu samozřejmě vzpomínky pozitivní i negativní.

Někteří lidé nedokážou stárnout. Ale i naše dospělost či stáří mohou být prožitkově nabité, někdy se můžeme cítit dokonce líp než zamlada.