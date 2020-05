Nějaké to kilíčko se nabalilo, říká Dagmar Pecková. A tak běhá 10 km denně

Díky Facebooku jsem odhalila, že denně běháte. Dnes prý máte v nohou dokonce třináct kilometrů! To bych do vás neřekla.

Určila jsem si každodenní povinnost deset kilometrů, někdy se mi ale běží tak dobře, že si přidám. Dneska byl tak krásný den, že by bylo škoda vrátit se domů. Ale štíhlou linii mi běh nezaručuje a teď, jak byl ten koronavirus, tak jsme všichni, manžel i děti, seděli doma a dávali si do nosu. Byla jsem u rodiny v Německu a tam navíc v každém nákupním centru seženete všechno, po čem toužíte, nemusíte se pídit, jestli mají koriandr, nebo ne. A tak jsem sama sebe pustila ze řetězu a vyvářela u sporáku pomyšlení. Takže disciplína v jídle šla stranou.