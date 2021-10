Musím se dobře najíst a vyspat, říká Dagmar. Za rok zhubla 17 kilo

„Měla jsem docela dost zkušeností s tím, co jíst nebo jak sportovat. Když jsem si na podzim koupila nové elektrokolo, začala jsem na něm hodně jezdit, ale jednou se mi při cestě do práce udělalo zle. Málem jsem tam vůbec nedojela. To byl první impulz! Holka, to bude tou obezitou, říkala jsem si. Pak jsem chtěla v zimě lyžovat, ale nenasoukala jsem se do kombinézy. A novou se mi shánět nechtělo. To bylo další znamení, abych se pustila do hubnutí,“ vzpomíná Dagmar, která cítila, že by potřebovala nějakou pomoc, inspiraci a podporu. A té se jí dostalo. Na Facebooku narazila na skupinu „S lehkostí ke štíhlosti“, kterou založila Kateřina Fárková.

Hodně vody, žádný alkohol

„Začátkem ledna 2021 dávala paní Kateřina dohromady malou skupinku lidí, kteří by šli do intenzivnějšího kurzu. Jmenovalo se to ‚Kamarádka s jídlem‘ a já se přihlásila. Vařili jsme společně online, mluvili jsme o jídle a bylo to moc prima. Přesně to jsem potřebovala,“ usmívá se sympatická dáma, která tou dobou vážila 109 kilo a neuměla si představit život bez sladkého.

„Paní Kateřina nám tam ale dávala recepty na výborné zdravé mlsání bez mouky a cukru. Taky jsem začala častěji pít vodu a omezila jsem alkohol. Od té doby jím víc bílkovin a méně příloh. Chleba peču svůj vlastní a nekupuju žádné hotovky. Jsem ale typ ženské, která se musí dobře najíst a pořádně se vyspat, aby se cítila v pohodě. Takže si vařím jenom to, co mi chutná. Ale i tak se mi povedlo shodit 17 kilo a zatím jsem neskončila. Nějakých sedm kilogramů bych si ještě přála dát dolů a pomáhá mi v tom i pohyb. V zimě běhám na běžkách, jezdím na lyžích a bruslím a v létě zase ráda vyrážím ven na kole. Pětadvacet let jsem bydlela ve městě, dneska žiju v malé horské vesnici u lesa na pomezí Krkonoš a Jizerských hor, kousek od rozhledny Štěpánka, a jsem šťastná. Je tady nádherně! A byla v tom láska, zamilovala jsem se nejen do svého přítele, ale i do té půvabné zvlněné krajiny,“ vyznává se Dagmar s tím, že její partner je z proměny nadšený.

„Do ničeho mě nenutil, nevyčítal mi, že jsem plnoštíhlá, vždycky říkal, že mu to nevadí. Jsme spolu čtvrtým rokem a teď cítím, že se mu líbím daleko víc. To prostě ženská pozná,“ usmívá se spokojená horalka, která je maminkou dvou dospělých synů.

„Každé těhotenství jsem hodně přibrala, skoro 30 kilo, takže jsem potom měla co shazovat. Něco jsem sundala, něco mi zůstalo. Ale protože se kluci narodili brzy po sobě, mívala jsem docela frmol a svou váhu jsem díky tomu držela dlouho na uzdě. Jenže jak šly roky, kolikrát jsem nabrala a pak zase bojovala a hubla. Bylo to jako na houpačce. Chvíli jsem byla štíhlejší, pak zase silnější. Jsem moc ráda, že si teď váhu držím. Našla jsem přijatelný způsob, jak žít v rovnováze. Můj objemný šatník, kde jsou šaty, kalhoty, trička, ale třeba i prádlo v číslech 38 až 56, by mohl vyprávět svoje. Momentálně jsem, co se týká konfekční velikosti, někde uprostřed a těší mě, když vytáhnu halenku nebo sukni, která mi léta nebyla, a najednou ji obleču. Výhoda je, že mám v každé velikosti pár pěkných kousků, moc ráda se totiž hezky oblékám,“ přiznává sympatická dáma, která sice žije na horách, ale to neznamená, že by nosila jen tepláky a pohorky.

Naše malá zvířecí školka

„Další výhodou štíhlejší postavy je i to, že mě přestala bolet kolena, takže teď v létě budu moct chodit po horách na túry. Nejen na nedalekou rozhlednu, ale i do Harrachova a odtamtud na hřebeny Krkonoš nebo do nádherné osady Malá Jizerka, kterou můžu všem doporučit. Miluju i prodloužené wellness víkendy s partnerem. Baví nás taky divadlo a návštěvy u přátel. Jsme velká rodina, dohromady máme čtyři dospělé děti, takže se pořád něco děje,“ usmívá se Dagmar, která je nyní tak trochu znovu ‚maminkou‘.

„Máme dva velké býky Pepu a Poldu, dvacet králíků, želvu Hermínu a teď se navíc starám o malé telátko Ferdu. Čtyřikrát denně ho krmím z lahve a představte si, že pokaždé spořádá čtyři litry mléka. Takže nějaké plánování letní dovolené zatím nehrozí. Taky máme velkou zahradu, ale tady na horách s pěstováním moc neuspěju. A když už nějaké rostliny zasadím, zvířata mají velkou radost z toho, že je tam něco jiného než tráva, a pěkně mi to všechno rozryjou, takže zahradu zdobí jen pár keřů. Zato si vždycky v létě po práci připravíme něco dobrého na grilu. Nejradši mám pstruha na másle s bylinkami a citronem a k tomu celerové hranolky, to je neskutečná dobrota.“

Pár triků

Hlavně jezte

Tělo potřebuje energii. Vynechte však tučné maso, zahuštěné omáčky, bílé pečivo a přílohy, jako jsou knedlíky či těstoviny.

Dejte si detox

Alespoň dvakrát do roka. Omezte lepek a zařaďte víc zásadotvorných potravin.