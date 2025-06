Pro jistotu se nejdřív zeptám: Nejste urážlivá?

Ne, nejsem.

Dobře, řeknu vám, co si myslím. Podle mě mají meteorologové moc fajn povolání. Ve zprávách ohlásí, že druhý den bude slunečno, jenže nazítří prší, ale oni se tváří, jako by se nechumelilo.

A já vám budu oponovat. Není to tak! Předpovědi počasí jsou díky numerickým modelům a technologiím, které máme k dispozici, u nás i ve světě velmi přesné. V 99 procentech bych za to, co hlásím, dala ruku do ohně.