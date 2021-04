Jóga, balet, step, HIIT i zumba. Reportérka zkoušela online cvičení

Sportem ku zdraví. To se lehko řekne. Jenže jak v dnešní době? Doma prý. Otevřít notebook nebo zapnout televizi, měřit tepovku a replikovat pohyby 2D cvičenců. Ale co když jsme na cvičení z pohodlí domova příliš pohodlní? Absolvovala jsem lekce jógy, zumby, irského stepu, kardio baletu a cvičila jsem s HIITem po dobu jednoho měsíce, abych zjistila, jak to tedy je.