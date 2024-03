Zrušte rande. Tyto typy mužů své špatné stránky odhalují už v začátku

Randíte s mužem, který se chová nepříjemně? Má tendenci neustále opakovat, že „toho má moc“ a „neměl svůj den“? Tak raději zařaďte zpátečku.

Jakékoliv řeči o problémovém dni a únavě jsou na místě po několika letech vztahu, ale ne na prvním, druhém nebo třetím rande. To je naopak čas, kdy i ten, kdo má co skrývat, se velmi dobře hecne a je příjemným společníkem. Pokud již nyní prosakují negativní vlastnosti, jaké to bude ve chvíli, až zmizí to namlouvací přetvařování?

Proč omlouváme problémisty?

Která z nás má sklony omlouvat na příjemné chování a dávat druhé a další šance? Jsou to většinou ženy, které mají malé sebevědomí a z hloubi duše věří, že už jen to, že s nimi šel nějaký muž na schůzku, je jejich životní úspěch.

A pak jsou to ženy, které na takové chování byly zvyklé z domova, například od otce, nebo byly matkou přesvědčovány, že si nikoho nezaslouží.