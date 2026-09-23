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S Crohnovou chorobou na Everest. Zjistila jsem, že bolest lze přetavit v sílu, říká

Anna Bortlová
  20:00

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Monika Benešová | foto: Michal Fanta

Monika Benešová onemocněla Crohnovou chorobou a jeden čas pro ni byla výzvou i obyčejná cesta metrem. Přesto si vytyčila daleko větší cíle – přešla Pacifickou hřebenovku, vystoupila na Mount Everest. „Zjistila jsem, že bolest lze přetavit v sílu, se kterou jdete dál. Člověk je mnohem silnější, než vůbec tuší.“

„Jednoho deštivého dne jsem stála v rohu chodby v nákupním centru kdesi v Praze. A stalo se to. Moje střeva už to nevydržela a mně se přihodilo asi to nejtrapnější, co se mladé holce může stát. Stála jsem tam v slzách, zhroucená studem a s pocitem, že se chci už navždy ztratit.“

Jak jste se ze stavu, kdy jste se bála jet metrem, dostala až na Mount Everest?
Crohnova choroba je specifická v tom, že ji každý pacient prožívá úplně jinak. Já mám naštěstí velmi mírnou formu, jenom dopředu nevím, jak mi dané jídlo sedne. Pokaždé je to jinak. Onemocnění mám navíc velmi spjaté s psychosomatikou – jakmile prožívám větší stres, odrazí se to na střevech. Zmiňovaná citace je z období, kdy jsem se honila v práci, měla jsem velmi špatnou životosprávu a byla jsem věčně ve stresu. Až tělo řeklo dost. Dalo mi pak velkou práci naučit se ho poslouchat a dostat se do stavu, kdy jsem mohla opustit toaletu a vypravit se na Pacifickou hřebenovku.

Jak tehdy nemoc ovlivňovala váš každodenní život?
Nejhorší bylo, že jsem dlouhou dobu neznala příčinu, což na psychice nepřidá. Měla jsem neutuchající průjmy, křeče a bolesti břicha. Cokoli jsem snědla, šlo okamžitě ven. Na doběhnutí na toaletu zbývalo pár vteřin, takže se z cesty metrem stávala noční můra. Byla jsem velmi vyčerpaná, raději jsem nejedla. Nakonec jsem musela dát v práci výpověď, protože jsem na záchodě byla i dvacetkrát za den. Nejdříve mi diagnostikovali spoustu potravinových intolerancí, na Crohnovu chorobu se přišlo až později.

Ze začátku jsem ušla třeba jenom pět kilometrů denně – batoh byl tak těžký, že se mi podlamovaly nohy. Pravidelný pohyb, jídlo, spánek a čistá hlava se ale začaly na zdravotním stavu pozitivně podepisovat.

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S Crohnovou chorobou na Everest. Zjistila jsem, že bolest lze přetavit v sílu, říká

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