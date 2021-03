Zpět k jehlicím, odvaha zkusit něco nového. Covid nás změnil i v dobrém

V závažné epidemiologické i ekonomické situaci, kterou právě prožíváme, může být těžké najít radost a potěšení. Vždyť i samo slovo pozitivní už dávno ztratilo dřívější optimistický význam a spojuje se nám výhradně s výsledkem PCR či antigenního testu, po kterém nikdo netouží.

I v těžších dobách ale lidská mysl prahne po něčem pěkném, naše vynalézavost nezná mezí a často dovedeme překvapit i sami sebe. Méně se teď vídáme s ostatními, trávíme víc času doma a dřívější povyražení (kulturní a sportovní akce, setkávání s přáteli apod.) si nemůžeme dopřávat.

A tak se pouštíme do toho, čím jsme se už dávno nezabývali, na co jsme pozapomněli, nebo naopak zkoušíme nové věci a děláme si malé radosti. A zjišťujeme, že nás to baví, těší a že máme schopnosti, o kterých jsme ani neměli zdání.



Vrátili jste se během pandemie ke starým koníčkům? Máte najednou čas na aktivity, které jste dřív nestíhali, nebo jste se naučili něco nového? Posílejte své snímky do soutěže Malé radosti a pokroky v době pandemie a můžete vyhrát jeden ze tří balíčků luxusní kosmetiky Artdeco (pravidla k soutěžím na iDNES.cz najdete zde).



„Před Vánoci jsem se po letech zase vrhla do pletení. Jehlice jsem nedržela v ruce od doby na mateřské. Už dospělý syn si přál pod stromeček smaragdovou šálu, nakonec těch šál pro rodinu bylo pět a pustila jsem se i do čepic,“ vypráví Pavla, která v předcovidových časech ráda chodila na koncerty a do divadla, něco jako posedávání po večerech u televize neznala. Teď u seriálů na Netflixu kmitá jehlicemi a raduje se z tvoření.



Také jste se vrátili k pletení?

Loni na jaře také asi po dvaceti letech oprášila šicí stroj a šila pro rodinu roušky. „Když jsem zlomila už třetí jehlu, rozhodla jsem se nechat stroj promazat a seřídit. Teď se chystám, že si zkusím ušít něco na sebe,“ plánuje.



Mnohem víc se také realizuje v kuchyni, a to nejen proto, že ona i její partner pracují převážně na home office. „Někdy před rokem jsem založila svůj první kvásek v životě a od té doby peču vlastní kváskovy chléb a různé kombinuji mouky i semínka podle momentální chuti,“ chlubí se.

I pro další ženy bylo šití roušek před rokem příležitostí k tomu, aby oprášily staré koníčky a dovednosti. Textilní galanterie snad nikdy předtím nezažily takový zájem zákaznic, které v pandemické a lockdownové době s novou chutí nejen šijí, ale také pletou, háčkují nebo se věnují dalším rukodělným technikám.

Hračky pro zvířátka

Ale nejen dospělí se našli v tvorbě. Některým dětem na distanční výuce sice hodiny pracovních činností a výtvarné výchovy moc nechybí, jiné se ale doma nechtějí nudit nebo jen pasivně koukat do displejů. Jako třeba osmiletá dvojčata Filip a Laura z Černošic, která zajímavě využila stará trička, co jejich maminka vytřídila při jarním úklidu (vlastně i samotný úklid může být pozitivním a radostným zážitkem!).



Filip a Laura vzali do ruky nůžky, jehly a nitě a začali z recyklovaného textilu šít hračky pro pejsky a kočky. Několik už jich rozdali sousedům a sklidili velký ohlas. Dokonce své výtvory přihlásili i do internetové soutěže o kompostér.

Dvojčata Filip a Laura v lockdownu začala šít hračky pro pejsky a kočičky.

Hezké bydlení i stříhání vlasů

Kdo netíhne k tvůrčím technikám nebo k pečení, ten se může realizovat coby domácí architekt. „Protože mi už celá pandemie koronaviru přišla hrozně dlouhá a potřebovala jsem nějakou radost a zábavu, vrhla jsem se na zvelebování bytu,“ přiznává Petra.

„Vše začalo malováním obrazu do obývacího pokoje, pak jsem se přesunula na zútulnění chodby a nakonec to skončilo tak, že jsme s manželem vymalovali obývací pokoj s kuchyní a ještě pořídili několik nových kusů nábytku a dekorací.“

Teď na jaře se prý ještě chystá, že předělá terasu a zahradu. „A pak už doufám, že to všechno skončí a konečně zase začneme jezdit na výlety jako dřív. Ale aspoň nám z té špatné doby zbyde hezčí bydlení,“ dodává.



„První impulz k proměně byl obraz, který jsem si sama namalovala,“ říká Petra.

A pak jsou tu také úspěchy a pokroky, které nebyly ani tak podmíněny kreativitou, jako spíše novou nutností. Mnozí senioři se kvůli izolaci od rodiny a opatrnosti naučili mnohem více využívat technologie, takže si objednávají nákupy přes internet nebo se s příbuzenstvem a vnoučaty scházejí na online platformách, které „mladí“ obvykle užívají při práci nebo distanční výuce.



A pak jsou tu také chybějící služby. „Manželovi zkracuji vlasy už léta strojkem na trojku, na to si troufnu, ale u syna jsem se nikdy neodvážila střihnout do vlasů,“ přiznává Jana. „Ten totiž ve svém pubertálním věku tenisákový sestřih odmítá.“

A tak v běžných časech chodili ke kadeřnici nebo k babičce, která je šikovná a vždycky stříhala celou rodinu. „Teď se ale vídáme jen po skypu, a tak jsem se do toho musela pustit sama. Zkoukla jsem několik videí na youtube, popadla nůžky a odhodlala se k akci,“ prozrazuje Jana. „No, co si budeme povídat, dokonalé to není, ale syn je spokojen a já určitě časem získám ještě víc na zručnosti.“