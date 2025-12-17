Mafie a zneuctění. První popstar Connie Francisovou život tvrdě zkoušel

Zpěvačka Connie Francis

  20:00
Byla talentovaná a neobyčejně pracovitá. Americká zpěvačka Connie Francisová se stala světově proslulou dávno před érou sociálních sítí a její hlas zněl napříč kontinenty i jazyky. Za jejími úspěchy se však ukrýval osud plný osobních tragédií, které z ní učinily symbol odolnosti a vnitřní síly.

O svém životě Connie Francisová řekla: „Zažila jsem strhující výšiny i zoufalé pády. Boj o to, abych se z těch pádů zvedla, je to, na co jsem nejvíc hrdá.“

Její fascinující kariéra trvala od padesátých let až do letošního července, kdy ve věku 87 let zemřela. Pár měsíců předtím si založila účet na TikToku, aby fanouškům poděkovala za obrovskou vlnu zájmu, která se strhla poté, co se její song Pretty Little Baby stal právě na téhle síti obrovským hitem.

Byla hvězdou v pravém slova smyslu, jako je dnes například Céline Dion, Beyoncé či Adele.

