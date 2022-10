Někdy je lepší mlčet. Osm vět, které byste mu nikdy neměla říkat po sexu

To ti teda trvalo

Dnešní doba je velmi hektická a klade na nás velké nároky, není se proto čemu divit, že se nám do sexu vždycky tak docela nechce. Když už však u vás doma dojde na milostnou chvilku, snažte se ji užít a neodpočítávejte minuty do konce aktu.

Do mysli se vám mohou vkrádat nepříjemné a vtíravé myšlenky nebo převládne popudlivá emoce či netrpělivost, i tak se nedopouštějte zlé kritiky a nebuďte zlá. Odpusťte si sarkastické poznámky na délku celého procesu a nevyjmenovávejte, co byste za tu dobu stihla užitečnějšího. Zkuste si představit, jak by bylo vám, kdyby vás drahá polovička v neméně vhodnou chvíli sepsula za něco, co byste vy sama pokládala za úžasné.