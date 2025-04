Školka nejsou jesle a učitelky mají na starosti třeba i třicet dětí. Proto by každé z nich mělo být na svůj věk dostatečně vyzrálé, samostatné a připravené se stát součástí kolektivu. Co všechno by měl nový školkáček umět?

1. Jak se jmenuješ?

Malé dítě by mělo slyšet na své jméno a umět pozdravit, poprosit, poděkovat a rozloučit se. Nejdůležitější je umět vyjádřit, co potřebuje, co se mu líbí, nebo naopak nelíbí. Zkrátka se dorozumět s paní učitelkou.

2. Poznat svou značku

Ve školce bude mít své věci označené značkou, na které je třeba šnek, třešně nebo autíčko. Dítě by svou značku mělo poznat, aby si našlo svůj ručník a skříňku. Některé školky mají i své vlastní „píchačky“, tedy na zdi umístěnou tabuli s fotografiemi dětí. Z druhé strany každé z nich je obrázek značky dítěte. Podle otočení na fotku nebo obrázek paní učitelky a kuchařky poznají, kolik dětí zrovna ve školce mají. Děti nesmějí zapomínat si značku otáčet, učí se tak dbát na své povinnosti.

3. Oblékání a svlékání

Dítě by se mělo umět v rámci možností samo oblékat a svlékat. Rodiče tomu mohou napomoci promyšlenou volbou oblečení, které dětem nedělá problémy. Žádná řada knoflíků na svetru nebo boty na tkaničky. A pozor na prstové rukavice. Minulou zimu totiž sociálními sítěmi kolovalo varování:

Opakované oblékání prstových rukavic způsobuje psychické problémy pracovníkům mateřské školy.

25 dětí = 50 ručiček = 250 prstíčků. Chraňte psychické zdraví svých učitelek. Dejte dětem palčáky!

4. Plínky jsou už minulostí

Dítě ve školce by mělo umět vysvětlit paní učitelce, že potřebuje na toaletu, nebo si tam dokonce dojít samo. Po příchodu do školky, po toaletě a před jídlem si dítě musí automaticky umývat ruce mýdlem a utírat do svého ručníku. Tabu by nemělo být ani používání kapesníku.

5. Umět se najíst a napít jako člověk

Pro dítě by mělo být samozřejmé jíst lžící, nejlépe i vidličkou. A pít z hrnku.

6. Pořádek dělá přátele

Uklízení hraček na své místo je nejen ohleduplné k ostatním, ale funguje i jako prevence před zakopnutím paní učitelky.

Co když dítě ještě neovládá všechny body na jedničku a zápis do školky se blíží?

Žádnou paniku. Každé dítě je jiné a má své tempo. Důležité jsou základy – slyšet na své jméno, umět se domluvit s paní učitelkou a dodržovat hygienické návyky. Co se mu zatím nedaří, určitě odkouká od kamarádů ve školce a s pomocí paní učitelek se vše brzy naučí. Důležité je, aby se dítěti ve školce líbilo.

Takže, s úsměvem a trochou trpělivosti vstříc novému dobrodružství ve školce!