Kozoroh Nic není zadarmo
Kozoroh má sklony brát život jako disciplínu, seznam odškrtaných úkolů a především zasloužených úspěchů. Jenže osud rozhodně není spravedlivý a ani sebevětší úsilí nikomu nezaručí stupně vítězů. Každé takové zklamání Kozoroha nesmírně zasahuje. Nikdo ho neocenil nebo jeho úspěch shrábl někdo jiný – to je nesmírně bolestivá rána do jeho srdce, která se nikdy úplně nezacelí.
Proč to zažívá opakovaně? Kozorozi mají sklony zůstávat v neúnosných situacích, přebírat cizí odpovědnost a často jsou stíháni pocity viny za něco, co není v jejich kompetenci. Nejde to? Přidají! Tím se obraz neúspěchu a bolesti jen zhoršuje. Řešením je zcela změnit svůj přístup. Ano, v jejich očích k „nezodpovědnějšímu“.