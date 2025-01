Je tady rok dřevěného hada. Nabídne moudrost i šance, musíte si ale věřit

Část 1/7

V roce 2025 bude mít každý poblíž sebe nějakého patrona, ochránce a rádce, který ho provede i těmi největšími úskalími a přiloží pomocnou ruku, kdykoli to bude zapotřebí. Oním mentorem přitom nemusí být nikdo z vašich blízkých, ani přátel, ba dokonce nikdo, koho znáte.

Hvězdy vám vždy v pravou chvíli pošlou do cesty toho správného člověka. Zní to skoro až tajemně, viďte? Ale taková už je hadí nátura. Spolehněte se na její moudrost a vězte, že vám do života přitáhne štěstí. Tato podpora se bude týkat hlavně oblasti kariéry a vzdělávání. Pokud se tedy objeví šance, která vás zaujme takříkajíc na první dobrou, neváhejte a chopte se jí.

Abyste však zdárně zvládli podobné výzvy, musíte i vy sami projevit určité úsilí a hlavně disciplínu. Vyhněte se svodům k prokrastinaci a neplýtvejte časem a energií na triviální záležitosti. Jděte neochvějně za svým cílem a věřte si. Potom dokážete i nemožné.

Negativní aspekty

Každá mince má ale dvě strany. Had umí být nejen moudrý, vnitřně silný, vysoce intuitivní, svůdný, štědrý, odvážný a milující, ale také velmi majetnický, žárlivý, paranoidní, podlý, mazaný i chladnokrevný. A ten, koho uštkne, na to do konce života nezapomene.

V Číně se traduje pověst o tom, že had spadl z nebe a sesadil z trůnu draka (proto se mu také říká „malý drak“). Dávejte si proto pozor i na tyto odvrácené stránky a snažte se vyhýbat situacím, jež by mohly probudit k životu právě negativní aspekty hadí povahy.

Had má rovněž tendenci požadovat od druhých to samé, co zvládne sám, z toho pak mohou pramenit zbytečné spory, nedorozumění či arogance. Chraňte se i před tímto pokušením.

Element dřeva je spojován s růstem a evolucí, se zrozením nových hodnot a myšlenek. Využijte této příznivé konstelace a vrhněte se na své dlouhodobé záměry a sny. Bude se vám dařit mnohem víc než v jiných letech.

A nyní se společně pojďme podívat, jak dračí energie ovlivní jednotlivé oblasti života.