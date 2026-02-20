Jsem milá holka z amerického Středozápadu, která má vždycky sklon ustoupit a říct ano, protože chce, aby ji lidé měli rádi. Navzdory celosvětové slávě a popularitě si Cynthia alias Cindy budovala pověst „holky odvedle“. V 80. a 90. letech pomohla od základů změnit svět módy i celé popkultury.
Byla to doba, kdy modelky zastínily nejen předváděné šaty, ale i věhlasné návrháře. Staly se z nich nefalšované superstar, mnohdy obletovanější a bohatší než herečky a zpěvačky. Jak těžké to bylo zvládnout? V první řadě bylo důležité najít odstup a nadhled. „Móda a styl je prostě jen móda a styl. Není to operace mozku,“ tvrdila Cindy.
„Jednou dokonce přišel profesor na přednášku a sotva se na mě podíval, řekl mi, že jsem si zřejmě spletla místnost.“