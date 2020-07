Pět chyb, kterých se ve vztahu dopouštíme. Pozor, mohou vše zničit

Jen na oko

My ženy máme jednu zvláštní vlastnost. Na počátku nové lásky nasadíme masku ryzí dokonalosti. Chceme se natolik zalíbit, že vlastní nastavení zcela potlačíme. Naskočíme na vlnu partnera. Fotbal milujeme, klidně budeme koukat na Ligu mistrů den co den, hrát do pozdních ranních hodin různé hry na PlayStationu, časté posedávání s kamarády u pivka přejdeme mávnutím ruky. Postupem času ale přijde rozčarovaní. Hlavně pro pány.

Je přirozené snažit se. Udělat ten nejlepší dojem. Myslete ale na zadní vrátka. Po „odhalení” falešné identity může přijít hořké zklamání pro oba. Raději tak od samého začátku dávejte najevo nesouhlas, samozřejmě taktně. Pokud máte za sebou třetí rande a muži zakážete rutinní podvečer v hospodě, společnou budoucnost neplánujte.