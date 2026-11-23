Průšvihy jsou nový hit. No vážně! Že i na ústa se dá padat správným směrem, dokazuje mezinárodní série akcí s názvem FuckUp Nights. Známé osobnosti během nich vyprávějí nikoli o svých úspěších, ale naopak o věcech, které se jim nepovedly. Cílem formátu je oslavit neúspěch jako přirozenou součást lidského života. A taky přínosnou, protože jedno fiasko vám může přinést víc než řada úspěchů – tedy když se z něj poučíte.
Velké příběhy jsou příběhy velkých nezdarů. Tatík Luka Skywalkera byl Darth Vader. Fuckup. Adama s Evou vyhnal Bůh z ráje. Fuckup. Jiného boha, Steva Jobse, vyhodili z Applu. Fuckup. A Karkulku sežral vlk…