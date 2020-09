Žena si prodejem fotografií svých chodidel vydělá milion ročně

Grigoriu se odstěhovala z Rumunska do New Yorku, protože se v její domovině mnozí dívali na netradiční povolání skepticky. „Nebylo to něco, co by byli schopni pochopit. Amerika je v tom jiná,“ sdělila. Ruxandra si brzy našla stálou klientelu, která je ochotna za snímky s chodidly platit nemalé sumy.

V její zálibě a zároveň povolání ji plně podporuje i partner, který si myslí, že jeho žena nedělá nic, za co by se měla stydět ona nebo on. Nevidí v tom nic sexuálního, byť mnozí muži si fotografie pořizují právě za účelem sexuálního uspokojení.

Před pár lety dostala na sociální síti zprávu od neznámého muže, který ji upozornil na pěkná chodidla. Zmínil, že by se prodejem fotografií mohla živit. Díky stále většímu zájmu ze strany mužů pak opravdu začala fotky prodávat.

Její nejčastější klientelou jsou muži mezi pětadvaceti a pětatřiceti lety. Jsou posedlí chodidly a kupují si fotografie nejen od Ruxandry. Žena se nikdy nesvléká do naha a neukazuje víc, než je nutné. Muže prý stejně nezajímají ostatní části jejího těla, ale zaměřují se pouze na chodidla a její obličej.

Čas od času jí přijde poptávka na fotografie, které sama nechce fotit. Někteří muži touží po fotografiích, kde bude vyfocena jako mrtvola v rakvi, ze které budou vykukovat jen nohy. Už se jí ozvali i muži, kteří prosili o fotografie nohou na rozpálených uhlících nebo na plazících se červech. Takové nabídky odmítá a hned blokuje osoby, které po ní takové bizarnosti vyžadují. Kdyby vyhověla každé extrémní nabídce, sama říká, že by si mohla vydělat i dvakrát tolik peněz. O nic takového ale nestojí a vše dělá tak, aby z toho pak nemusela mít špatný pocit.