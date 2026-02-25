Bez chemie není láska. Může vztah, kde už to mezi vámi nejiskří, vydržet?

Aby vztah fungoval a aby to v něm jiskřilo, musí se dostavit to, čemu lidově říkáme chemie. Jenže co když časem vyprchá jako pára nad hrncem, nebo se dokonce vůbec nedostaví? Přečtěte si příběhy Mirky a Táni.
Ilustrační snímek

Příběh Táni Jsem asi vrahem chemie

Zdá se, že mám nějaký problém s muži. Snažím se, a vážně dost, ale ani za těch pětačtyřicet let, co jsem na světě, nechápu, jak fungují. To si tak s někým chodíte, počítáte s ním třeba na Vánoce a už předem mu vybíráte dárek k narozeninám, které bude mít v létě.

On vás ujišťuje o nehynoucí lásce, dokonce si prohlížíte nabídku cestovek, abyste pořešili, kam vyrazíte na dovolenou, a pak jednoho rána vstane, dá vám pusu na tvář, posnídá s vámi míchaná vejce a odejde do práce, odkud za dvě hodiny zavolá, že je mezi vámi konec.

Myslíte si, že jde o špatný vtip, protože to přece není možné, ale ono je. Po pěti měsících intenzivního randění vám najednou oznámí, že chemie se nedostavila a nemá smysl to dál hrotit.

Předsevzetí, že si najdu chlapa, byl nesmysl. Nechám to osudu, říká Marika

„Dejme tomu den nebo dva a pak bych si přišel pro věci, ano?“ sdělí vám na závěr rozhovoru dotyčný, a jakmile položí telefon, máte o zábavu postaráno. Můžete se totiž začít vesele hroutit. Jako zase konec? A ještě po telefonu? A s takovým argumentem?

Přesně tak se to před pár měsíci semlelo a já doteď nechápu, kde jsem udělala chybu. To magické zaklínadlo „není chemie, není žádné my“ opět někdo vyslovil a bohužel to nebylo poprvé, co se mi to stalo. S chemií mám asi obecně nějaký problém, a to mi ve škole celkem šla. Vlastně nemám problém já jako já, spíš ti druzí v kombinaci se mnou.

Když vidím nějakého muže, hned vím, zda bych s ním něco mohla nebo nemohla mít. Jsou to jen vteřiny a okamžitě to klikne, je to úplný výbuch, jiskření. Muž, který vidí mě, to možná taky pozná hned, ale zřejmě to vyhodnotí špatně, protože po pár měsících se mu zapne nějaký kontrolor chemie, který ho upozorní, že je na nule a musí utíkat pryč.

Chemické zvláštnosti

✓ Co je také zajímavé, to je skutečnost, že chemie mnohdy vzniká z drobných neshod. Malé rozdíly v tempu řeči, gestikulaci nebo názorech vytvářejí určité napětí, které mozek vyhodnocuje jako zajímavé, lákavé a vzrušující. I proto se říká, že protiklady se často přitahují, ona totiž přílišná podobnost může uklidnit, ale málokdy bývá jiskřivá. Chemie zkrátka potřebuje lehký třecí prostor.

✓ Pokud bude chemie obzvlášť intenzivní, funguje to podobně jako při nějaké mírnější formě závislosti. Ne proto, že by druhý člověk byl tak návykový, ale z toho důvodu, že chemie aktivuje očekávání. Není to tedy až tolik o samotném uspokojení, jako o touhách a představách, třeba jen té nejprostší, a to dotknout se toho druhého.

✓ Chemii nejde zaměňovat s kompatibilitou, to je něco trochu jiného – kompatibilita je o fungování, chemie je o touze a chtění. Je to něco, co by mělo přijít na začátku vztahu. Vyprchat může rychle, ale klidně se dokáže i přetavit v něco hlubšího.

Opravdu nevím, jak je to možné, ale je to tak. Už můj první vztah, který trval několik let, dojel na to, že chemie někam odcestovala. Já plánovala téměř svatbu, ale chemie z jeho strany mezitím vzala do zaječích. „Jsi moc fajn holka, už tě ale beru spíš jako kamarádku,“ dostala jsem vysvětlení.

V následujících románcích se ztrácela jako na běžícím páse, teď to bylo ovšem poprvé, co ani neráčila přijít. I přesto se mnou dotyčný pár měsíců pobýval. Logicky se cítím trochu podvedená, ač si zároveň uvědomuju, že na to nemám nárok. On to necítil, já mám smůlu, tečka.

Možná bych to i pobrala, kdyby se ta chemie kolem mě neztrácela tak často, notabene, když jsem teď navíc ve fázi, kdy se ani nestihne zrodit. Kamarádky na to mají teorii, že jsem moc urputná, že je moc vidět, jak chci budovat vztah. Ale já to tedy nepovažuju za problém, a už vůbec ne za vrahouna chemie.

Uspokojivé vysvětlení tedy nemám, úplně odpudivá taky nejsem – no, nebudu nic zastírat, pořádně mě to štve! Chápu, že není důležité všemu rozumět, spíš je potřeba naučit se to přijmout, ani tak to však nedávám.

Je to něco, co nedokážu přeprogramovat ani změnit, není to absolutně v mé moci. A po té poslední rozchodové hrůze se cítím hůř než obvykle, jako bych byla jedovatá nebo přímo prašivá, když už partnery ani „chemicky nelákám“.
Táňa

Co by podle vás měla Táňa dělat? Hlasujte na další straně.



Akční letáky
