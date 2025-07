„Copak bys mi, prosím, odpověděl na to, že si někteří lidé budují vztah s chatbotem namísto reálných mezilidských vztahů?“ napsala jsem bez váhání do políčka pro chat dotaz. „To je skvělá a hodně hluboká otázka – díky za ni!“ dostalo se mi vzápětí rychlé a bezprostřední odpovědi. No a tady by článek mohl klidně skončit. Obdržela jsem naprosto jasné, stručné a výstižné vysvětlení v jedné jediné větě.

Chatbot nekritizuje, nehodnotí, nenadává. Naopak. Žádná otázka ani poznámka pro něj není hloupá a na každé maličkosti najde něco zajímavého. Kromě toho je pořád k dispozici, ve dne v noci, každou sekundu. Znáte někoho podobného z masa a kostí?