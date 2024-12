Hvězda roku Chappell Roan udává trendy, má prořízlou pusu a o slávu nestojí

Jen na Spotify si ji měsíčně poslechne přes 40 milionů lidí, její album bylo letos páté nejposlouchanější ve Spojených státech a písnička Good Luck, Babe! to na páté místo dotáhla celosvětově. Letos si navíc odnesla MTV Video Music Award pro objev roku a byla jednou z hlavních hvězd gigantických hudebních festivalů Coachella a Lollapalooza.

Na sociálních sítích je především definicí slova „virální“. Na Instagramu má skoro šest milionů sledujících, na TikToku další čtyři. Její písničky hrají všude, kam se podíváte. A snad nikdo z tvůrců, kteří se specializují na make-up, paruky, módu nebo šití kostýmů, si letos neodpustil styling podle Chappell. „Narodila jsem se právě včas, abych zažila Chappell Roan, a to je krásné,“ napsala třeba známá cosplayerka Cee Kaye.

Cee @ceekayye born just in time to experience chappell roan and i think thats beautiful #chappellroan #cosplay #goodluckbabe

Jak se stát ikonou? Náhodou!

I když má nyní šestadvacetiletá zpěvačka takřka ikonický status, fanouškovská základna si Chappell Roan zamilovala také proto, že si uchovává reputaci „obyčejné holky z maloměsta“, stejné jako oni. Navíc holky, která říká nahlas, co si myslí, ať už jde o politiku, kritiku hudebního průmyslu nebo její vlastní duševní zdraví. Anebo to, že vlastně nikdy žádnou ikonou být nechtěla.

Její hudební kariéra odstartovala docela náhodou, když ještě jako teenagerka vystupovala pod svým skutečným jménem Kayleigh Rose. V rodném městečku Willard v Missouri sice neměla kontakty ani velké příležitosti v hudebním byznysu, zato měla čas pilovat hudbu a publikovat ji na YouTube. Nejprve to byly cover verze známých hitů, v listopadu 2014 nahrála svou první původní píseň Die Young.

Později ji nazvala „největší odrhovačkou na světě“, ale právě tato písnička byla jejím prvním krokem ke slávě. Objevil ji youtuber (a dnes už světoznámý zpěvák) Troye Sivan, který ji nasdílel na Twitteru. „Takový hlas jsem neslyšel od dob Adele, a to nepřeháním,“ chválil ji. Jeho fanoušci na sebe nenechali dlouho čekat a Kayleigh z Missouri se najednou mohla radovat z desítek tisíc zhlédnutí.

👼🏼 @troyesivan This is her twitter ---> @kayleighrosefan. LETS BLOW KAYLEIGH UP BC I HAVENT HEARD A VOICE LIKE THIS SINCE ADELE, NO EXAGGERATION oblíbit odpovědět

Do Hollywoodu a zase zpátky

Všimlo si jí také hudební vydavatelství Atlantic Records a brzy po svých sedmnáctých narozeninách s ním podepsala smlouvu. Už pod novým uměleckým jménem Chappell Roan, kterým vzdala poctu svému zesnulému dědečkovi Dennisi Chappellovi a jeho oblíbenému country songu The Strawberry Roan.

V dubnu 2020 vydala svůj debutový singl Pink Pony Club – téměř muzikálový hudební příběh s nakažlivou melodií vypráví o mladé ženě, která se z konzervativního Tennessee vydává do Hollywoodu a objevuje barevný a třpytivý svět tamních gay klubů. Zpěvačka se při psaní inspirovala vlastními zážitky z Los Angeles, kde objevila novou, otevřenou komunitu lidí, o jaké se jí doma nejspíš ani nesnilo.

Oslovila tak řadu mladých lidí na TikToku, kteří se s jejím vyprávěním o hledání místa ve světě dokázali ztotožnit. Jenže začínala pandemie covidu, zavíraly se kluby, (nejen) firmy v zábavním průmyslu se začaly chovat krizově a Atlantic Records smlouvu s Chappell Roan rozvázaly dřív, než stihla dokončit první album. Bylo to zrovna v době, kdy se s ní rozešla přítelkyně, a k neúspěchům se přidaly vážné psychické problémy.

Chappell se vrátila domů do Missouri, začala chodit na psychiatrii, kde jí diagnostikovali deprese a bipolární poruchu, a našla si práci v kavárně. Sama říká, že tady mohl její příběh klidně skončit. „Mohlo se ukázat, že [hudební kariéra] prostě není pro mě.“ Ale v roce 2021 se rozhodla, že dá osudu ještě jednu šanci, a znovu se přestěhovala do LA.

Vzestup a pád princezny ze Středozápadu

Pak se začaly dít věci. Plodná setkání s producentem Danem Nigrem, který už měl na kontě spolupráci s hvězdami formátu Kylie Minogue, Olivie Rodrigo nebo Joe Jonase. Rozhodnutí vydávat hudbu nezávisle, bez hudebního labelu (později se ovšem Chappell přidala k Nigrovu menšímu vydavatelství Amusement Records). A taky vystoupení na koncertech populární zpěvačky Fletcher nebo právě Olivie Rodrigo.

Chappell Roan s hudebním producentem Danem Nigrem (Los Angeles, 7. listopadu 2024)

Během prvního samostatného turné v roce 2023 už si Chappell získala srdce fanoušků a fanynek po celých Státech – zejména těch z LGBTQ+ komunity. Ve vyprodaných klubech vystupovala s kapelou tvořenou třemi ostřílenými rockerkami a na každý koncert zvala lokální drag queens. „Chtěla jsem jim dát prostor. Mnoho z nich před takovým davem ještě nikdy nevystupovalo. A navíc to byla zábava,“ řekla magazínu People.

Právě drag scéna inspirovala také make-up a kostýmy, které se staly nedílnou součástí její image. Zkušenost mladé queer ženy ve „velkém světě“ pak vepsala do textů debutového alba The Rise and Fall of a Midwest Princess (Vzestup a pád princezny ze Středozápadu), které konečně vyšlo v září 2023 a na konci roku už figurovalo v top výběrech časopisů od Rolling Stone po Vogue.

Stinné stránky slávy a právo se vymezit

Letos Chappell Roan opět koncertovala s Olivií Rodrigo a stačilo pár dní na to, aby její sláva vystřelila do milionových čísel. To se v popu sice stává, ale jen málokdy těm, co jsou na mainstream příliš „výstřední“ a mají pořádně prořízlou pusu. Taková Madonna nebo Lady Gaga (ke kterým je Chappell často přirovnávána) se objeví jednou za generaci.

Chappell Roan (vpravo) s Olivií Rodrigo (Los Angeles, 25. října 2024)

Paradox je v tom, že zpěvačka o taková přirovnání příliš nestojí. Čím více proniká do mainstreamu, tím častěji mluví o tom, že nestojí o to být celebritou v tradičním slova smyslu.

V srpnu vydala prohlášení, ve kterém odkryla temnější stránky slávy: „návštěvy“ stalkera v hotelovém pokoji i v domě jejích rodičů, nevyžádané dotyky, polibky nebo střety s fanoušky, u kterých musela zasáhnout policie. Upozornila také na to, že podobnému chování musejí ve veřejném prostoru častěji čelit ženy, které se nechtěně stávají „majetkem všech“. „Uvědomte si, že vám ženy nic nedluží,“ napsala na Instagram.

Na TikToku pak doplnila: „Kdybyste na ulici potkali neznámou holku, křičeli byste na ni z okýnka auta? Obtěžovali byste ji na veřejnosti? Pronásledovali byste její rodinu? Pitvali byste její život a šikanovali ji na internetu? Je mi fuk, že když je někdo slavný, považují se urážky, obtěžování a stalking za něco normálního. To neznamená, že jsou v pořádku. Mám právo se vymezit, když mi někdo dělá něco nepříjemného.“

chappell roan @chappellroan TikTok chappell roan 9.12.2024

Tím, že otevřela dlouho tabuizované téma, si vysloužila mnoho pozitivních ohlasů. A také mnoho naštvaných, často až dotčených reakcí. Zejména z amerických konzervativních kruhů, které provokuje například i svou vizáží nebo tím, že kritizuje zákony namířené proti ženám a LGBTQ+ lidem.

Kulturní dopad Chappell Roan ale zůstává obrovský, a to i za hranicemi USA. Nejenže udává módní a hudební trendy – daří se jí měnit pohled lidí na to, co znamená mít úspěch, a přitom si zachovat soukromí i autenticitu.