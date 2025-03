Prošla nejnáročnější treky. Tělo to zvládne, těžší je přesvědčit hlavu, líčí Češka

Měla jste – aspoň si to představuju – teplé a zřejmě i dobře placené pracovní místo. Byla vaše touha cestovat tak silná, že jste ho opustila?

Vedla jsem odbor pro vědu, výzkum a vzdělávání na ministerstvu zemědělství. Hodně mě to bavilo, ale politika člověka semele a já už byla po šesti letech trochu vyhořelá. Říkala jsem si, že toto přece nemůže být všechno. Došla jsem k tomu, že už to tak dál nechci. Dala jsem výpověď, že si udělám neplacené volno, budu půl roku trochu cestovat a pak si najdu práci.