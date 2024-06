Tereza Ramba: Mám teď domácnost jako po výbuchu bomby, ale jsou důležitější věci

Zápisník alkoholičky vypráví o těžkém tématu, jak název napovídá. Vy jste v něm ztvárnila hlavní hrdinku. Jak jste se na roli připravovala?

Nebudu lhát, bylo to náročné v mnoha směrech. Věděla jsem, že budu muset projít zásadní fyzickou proměnou, v rámci níž jsem například přišla o vlasy. Ještě teď, rok po skončení natáčení, mi dorůstají. Moje postava má zároveň i úplně zkaženou pleť, s čímž mi pomáhaly maskérky, které mají na tomto filmu obrovskou zásluhu. Celkově bylo natáčení hodně intenzivní. Měli jsme dny, kdy jsme na place brečeli, pak tančili a podobně. Moc mi záleželo na výsledku. Podobně velké role pro herečky chodí málokdy. Mohla jsem při ní využít všechno, co jsem se naučila, což je vzácné, a musím říct, že nelituji ani minuty. Vzpomínám na celý film velice ráda.

Řešila jste během jeho zpracovávání nějakým způsobem vlastní psychohygienu?

Musela jsem. Když jsem si přečetla scénář a s režisérem Danem Svátkem jsme si plácli, začala jsem rovnou chodit na terapie. S panem doktorem Čechem, který se zabývá i psychosomatikou a který mi pomáhal už v minulosti, jsme hodně řešili například vstupování do postav a vystupování z nich. Je důležité, abych si do svého života nepřetahovala věci, které řeší postavy. Pokud v herectví nevíte přesně, kdo jste a co chcete, může se vám snadno stát, že se v některých rolích ztratíte.

Pokud si to ovšem uvědomujete, což je někdy těžké, zejména v současné době, můžete charaktery využít ve svůj prospěch. Každý máme temné stránky. Jako herci je ale můžeme odevzdat v rámci dané postavy. Funguje to podobně jako rodinné konstelace. Člověk se pak cítí líp, je lehčí. Pro mě bylo podstatné, abych nezahučela do energetického dluhu. Což se mi díky panu doktorovi nestalo. Ještě docházím na preventivní dočišťovací terapie, ale věřím, že jsem z toho venku.