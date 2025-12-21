Chléb, který je víc než chléb. Nové fráze v marketingu válejí, smysl mají nesmyslná spojení

Scarlett Wilková
  17:00
Jíme vědomě, cítíme přítomný okamžik, hledáme své vnitřní já, kupujeme chléb, který je víc než chléb... Je čím dál těžší upoutat pozornost, zazářit v obrovské konkurenci. Přesvědčit zákazníky, klienty, obchodní partnery, nadřízené, celý svět o tom, že právě můj výrobek, moje služba, moje firma je výjimečná.

Abychom zaujali, je nutné používat atraktivní a úderná slova, slovní spojení a celé věty. Potíž je v tom, že to, co nám často připadá zajímavé, úderné a poutající pozornost, jsou mnohdy nesmyslná slovní spojení. Nikdy jich kolem nás nepoletovalo tolik. Stačí vejít do obchodního centra, rozhlížet se a poslouchat. Právě tam se podivuhodné slovní obraty objevují v nebývalém množství.

V jednom ostravském obchodním centru nedávno otevřeli kadeřnictví, které má na výloze nápis Kadeřnictví pro lidi. Copak nám tím asi chce tvůrce této věty sdělit? O salon sloužící ke stříhání a údržbě psů evidentně nejde, to je vidět na první pohled, takové podniky bývají vybavené jinak. V tomto případě jde o celkem běžně vyhlížející kadeřnictví s křesly a zrcadly, takže si lze těžko představit, jaký jiný živočišný druh než člověk by tam mohl usednout.

V další prodejně je u oddělení pečiva reklamní nápis: Chléb, který je víc než chléb. To je taky zajímavé. Že by se v bochníku skrýval nějaký dárek zdarma?

Zdá se, že výraz prémiový už je málo, protože se nám rozmnožuje označení superprémiový, případně ultraprémiový. Například psi nyní často dostávají ultraprémiové granule.

Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů...
Slavné ženy, které odhalily v roce 2025 intimní části těla

Ňadra se dmoucí ukázalo letos mnoho slavných žen.

Některé slavné krásky jsou natolik stydlivé, že i na VIP akce nosí oblečení až ke krku. Jiné zase ukazují ňadra, jako by to byla naprosto běžná věc. Podívejte se, které slavné ženy dnes vynesly...

Chtěla obří ňadra i vagínu, sen si modelka nestihla splnit. Vypadla z balkonu

Mary Magdalene

Modelka, vlastním jménem Denise Ivonne Jarvis Gongora, si říkala Mary Magdalene a ráda šokovala extrémním vzhledem. Závislá byla na plastikách i tetování a pomalu se měnila k nepoznání. Chtěla být...

V pětatřiceti je žena stále pannou, nemůže najít toho pravého

Ještě v pětatřiceti letech je žena pannou. Za své rozhodnutí o početnosti se...

Lauren Harkinsová z USA nechtěla držet krok s ostatními za každou cenu a neměla v plánu dát své panenství muži, který za to nestojí. Zatímco jiné ženy v jejím věku už mají několik potomků a...

Kýč, umělá prsa a minisukně. Victoria Beckhamová nebyla vždy symbolem vkusu

Návrhářka a bývalá Spice Girl Victoria Beckhamová si silikonové implantáty...

Victorie Beckhamové je nyní všude plno. Nejen, že o ní vyšel životopisný dokument na Netflixu, díky manželově pasování na rytíře je nyní šlechtičnou. Její módní značka si možná i díky tomu získává...

Slavné krásky a největší rozparky, které letos vynesly do společnosti

Největší rozparky roku 2025

Ještě před pár lety by byl extrémní rozparek na večerní róbě faux pas. V poslední době se však k odhalování nohy i celého rozkroku slavné ženy na červeném koberci uchylují stále častěji. A jejich...

21. prosince 2025

Jednasedmdesátiletý muž je pro mladé vzorem, posiluje od patnácti

Při pohledu na muže je jen málokomu patrné, že už oslavil jednasedmdesátku....

Bývalý voják Nate Wilkins z Floridy pracuje i v jednasedmdesáti letech jako trenér a snaží se s klienty o to, aby podpořili dlouhověkost. Sám je v kondici jako před desetiletími. „Moc se toho u mě s...

21. prosince 2025  10:39

Krátké dny zvyšují únavu i stres. Sedm jógových pozic pomůže zklidnit mysl

Online lekce jógy se Šárkou Štursovou

Krátké dny, nedostatek světla a sychravé počasí se v zimě často podepisují na psychické pohodě. Jóga pomůže zmírnit únavu, stres i horší náladu. Vyzkoušejte sedm jógových pozic, které vám pomohou...

21. prosince 2025

8 tipů na úchvatné plesové účesy a jak je vytvořit s pomocí kulmy či fénu

Ve spolupráci
Hollywoodské vlny

V čem spočívá plesový styling a jak doma vykouzlit dokonalý účes? Klíčová je kvalitní příprava s důrazem na objem, lesk a fixaci, sladění se šaty i správná volba účesu podle délky vlasů.

21. prosince 2025

Říct NE je umění. Naučte se asertivitě po malých snadných krůčcích

Je nesmírně důležité mít se ráda. Pokud se objevy nějaký neduh, problém,...

Možná máte pocit, že děláte všechno jen tak, jak si přejí druzí. Přesto existuje způsob, jak jednat upřímně, ale přitom zůstat slušní. Říká se mu asertivní chování. Umíte s klidem v duši říct ne?

21. prosince 2025

Vánoce po ztrátě blízkého nejsou konečná. Oslavte je, ale letos jinak

Ilustrační snímek

Když odejde blízký, pro pozůstalé se svět zastaví. A když přijdou Vánoce – bolest ze ztráty ještě víc nabude na intenzitě. Mísí se s vůní cukroví a tichým přáním, aby ten, kdo chybí, mohl být alespoň...

21. prosince 2025

Rakovině se dá předejít, tvrdí zdravotní sestra a učí jak

„Každý úspěch našich pacientů mě motivuje jít dál,“ říká Petra Absolonová,...

Odmalička věděla, že chce pomáhat lidem, uzdravovat je. Když se pak stala zdravotní sestrou, našla v tom smysl i poslání, které ji později přivedlo k pořádání seminářů o prevenci rakoviny.

21. prosince 2025

Cílevědomý a tvrdý Kozoroh. Princezna Kate či Kevin Costner z pohledu hvězd

Ilustrační snímek

Kozoroh je cílevědomý, houževnatý a tvrdý. Jde si pomalu, ale jistě za svým. Jak toto zarputilé znamení ovlivňuje životy a kariéry známých osobností, které se v něm narodily? Nahlédněte do...

21. prosince 2025

Slavné krásky a největší rozparky, které letos vynesly do společnosti

Největší rozparky roku 2025

Ještě před pár lety by byl extrémní rozparek na večerní róbě faux pas. V poslední době se však k odhalování nohy i celého rozkroku slavné ženy na červeném koberci uchylují stále častěji. A jejich...

21. prosince 2025

Pistáciová kolečka

Pistáciová kolečka
Recept

Střední

60 min

Inspirujte se receptem na zajímavé cukroví z pistácií.

Lidé nás mají za otce s dcerou, říká žena s o třiadvacet let starším mužem

Pár dělí věkový rozdíl třiadvacet let. Skvěle jim to klape, ale lidé je mají za...

Třiadvacetiletá Gianna D’Alessio se do svého partnera Grega zamilovala okamžitě. Tehdy ještě ani nevěděla, kolik je mu let. Nenapadlo ji, že by mohl být o třiadvacet let starší. „Byla to láska na...

20. prosince 2025  10:39

Rychlý styling bez kompromisů: Jak na trendy účesy roku 2026

Ve spolupráci
Vysokorychlostní žehlička na mokré vlasy Artemiss

Největším trendem současnosti je svoboda a přirozenost. Spíš než módní diktát konkrétního „looku“ jde o vyjádření osobnosti pomocí střihu i stylingových technik. Jak rychle a jednoduše vytvořit...

20. prosince 2025

