Chléb, který je víc než chléb. Nové fráze v marketingu válejí, smysl mají nesmyslná spojení

Abychom zaujali, je nutné používat atraktivní a úderná slova, slovní spojení a celé věty. Potíž je v tom, že to, co nám často připadá zajímavé, úderné a poutající pozornost, jsou mnohdy nesmyslná slovní spojení. Nikdy jich kolem nás nepoletovalo tolik. Stačí vejít do obchodního centra, rozhlížet se a poslouchat. Právě tam se podivuhodné slovní obraty objevují v nebývalém množství.
V jednom ostravském obchodním centru nedávno otevřeli kadeřnictví, které má na výloze nápis Kadeřnictví pro lidi. Copak nám tím asi chce tvůrce této věty sdělit? O salon sloužící ke stříhání a údržbě psů evidentně nejde, to je vidět na první pohled, takové podniky bývají vybavené jinak. V tomto případě jde o celkem běžně vyhlížející kadeřnictví s křesly a zrcadly, takže si lze těžko představit, jaký jiný živočišný druh než člověk by tam mohl usednout.
V další prodejně je u oddělení pečiva reklamní nápis: Chléb, který je víc než chléb. To je taky zajímavé. Že by se v bochníku skrýval nějaký dárek zdarma?
Zdá se, že výraz prémiový už je málo, protože se nám rozmnožuje označení superprémiový, případně ultraprémiový. Například psi nyní často dostávají ultraprémiové granule.