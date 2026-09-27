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Česko je dvacátá nejšťastnější země. Navzdory všemu se v nitru cítíme dobře

Scarlett Wilková
  15:00
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Pozor, následující text je ukrutně optimistický. Tak hodně, až může naštvat. Kdo rád nadává a kritizuje, možná by ho neměl číst. | foto: Midjourney Bot / Ilustrace

Pozor, následující text je ukrutně optimistický. Tak hodně, až může naštvat. Kdo rád nadává a kritizuje, možná by ho neměl číst. Češi jsou cyničtí pesimisté, kteří na otázku „jak se máš?“ nikdy neodpovídají, že skvěle. Věta, kterou jste si právě přečetli, prý na nás sedí. Nebo ne?

Věřte, že nesedí. Pokud tedy budeme vycházet z průzkumů, které zjišťují pocity spokojenosti a štěstí v jednotlivých národech. Na tohle téma probíhá spousta anket a dotazníkových šetření.

Pokud se někdo právě teď chystá namítnout, že štěstí se přece nedá měřit, mýlí se. Jde o průzkumy uznávaných společností, v nichž účastníci hodnotí různé aspekty svého života a všechno pak analyzují týmy odborníků z různých univerzit. Výsledky opravdu nevznikají z ankety deseti náhodně zastavených kamarádek na malém městě.

Padá další mýtus – ubručený český důchodce.
Senioři si dnes veřejně nestěžují a na rozdíl od mladé generace nejsou zvyklí o svých psychických problémech veřejně mluvit.

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