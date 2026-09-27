Věřte, že nesedí. Pokud tedy budeme vycházet z průzkumů, které zjišťují pocity spokojenosti a štěstí v jednotlivých národech. Na tohle téma probíhá spousta anket a dotazníkových šetření.
Pokud se někdo právě teď chystá namítnout, že štěstí se přece nedá měřit, mýlí se. Jde o průzkumy uznávaných společností, v nichž účastníci hodnotí různé aspekty svého života a všechno pak analyzují týmy odborníků z různých univerzit. Výsledky opravdu nevznikají z ankety deseti náhodně zastavených kamarádek na malém městě.
Padá další mýtus – ubručený český důchodce.
Senioři si dnes veřejně nestěžují a na rozdíl od mladé generace nejsou zvyklí o svých psychických problémech veřejně mluvit.