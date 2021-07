Odbornice na letecké lékařství: Při pobytu ve vesmíru dojde ke snížení dioptrií

Jaké to bylo, po dvaceti letech zase studovat?

Úžasné. Letecká medicína mě ohromně baví. Odjížděla jsem do Londýna s tím, že si to užiji a budu studovat pro radost. Jenže já jsem děsná poctivka, neumím se učit na půl plynu. Ale dvacet let je znát, kdysi mi to lezlo do hlavy snáze. Diploma in Aviation Medicine je jedna z nejtěžších zkoušek na světě, spousta lidí přes ni neprojde. Mně se tvrdá dřina vyplatila, v konkurenci rodilých mluvčích jsem skončila mezi nejlepšími.

Stav beztíže změní rozložení tekutin, roztáhne se vám hrudní koš a v tu ránu máte přes prsa o pár centimetrů víc. A zeštíhlí pas. Veronika Poláčková