Kdy nastane červnový úplněk v Kozorohu?
Úplněk v zemském znamení Kozoroha nastane v úterý 30. června 2026 v 1:56 SELČ. Někdy se mu říká Jahodový, protože se v tomto období sklízely dozrávající jahody.
Ať už úplňku připisujete hlubší význam, nebo ho vnímáte jen jako zajímavý okamžik v měsíčním cyklu, může být právě konec června vhodnou příležitostí zastavit se a zamyslet nad tím, kam v životě směřujete.
Úplněk v Kozorohu symbolicky vybízí k bilancování, převzetí zodpovědnosti a uvědomění si, co má skutečnou hodnotu.
Co může způsobit úplněk?
Úplněk proměňuje noční oblohu v zářivou kulisu.
Mnozí lidé se během něj budí častěji nebo hůře usínají. I proto je vhodné v těchto dnech omezit umělé světlo večer, vytvořit si klidné prostředí a dopřát tělu dostatek odpočinku. Pomoci může i večerní rutina bez obrazovek.
Vliv úplňku na psychiku je individuální. Mnoho lidí popisuje zvýšenou citlivost, intenzivnější emoce nebo silnější potřebu vyřešit dlouhodobě odkládané záležitosti.
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Co dělat při úplňku?
Zkuste například:
- Dokončit rozdělané úkoly nebo projekty, které dlouho odkládáte.
- Udělat si pořádek v pracovních i osobních prioritách.
- Zamyslet se nad svými dlouhodobými cíli a dalšími kroky.
- Dopřát si čas o samotě a zhodnotit poslední měsíce.
- Sepsat si plány na druhou polovinu roku.
Úplněk bývá tradičně spojován s obdobím vrcholící energie a tuto fázi měsíčního cyklu lze využít k dokončování rozpracovaných záležitostí, ale také ke stanovení priorit.
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Co znamená úplněk v Kozorohu?
Kozoroh patří mezi zemská znamení a bývá spojován s disciplínou, vytrvalostí, zodpovědností a schopností budovat věci s dlouhodobou hodnotou. Úplněk v tomto znamení proto často symbolicky upozorňuje na oblasti života, které vyžadují větší stabilitu nebo jasnější směr.
Symbolický rituál
Přichází navíc na samém začátku léta, kdy mnozí bilancují první polovinu roku. Může tak být vhodným okamžikem položit si několik jednoduchých otázek: Jdu směrem, kterým chci? Věnuji energii tomu, co je pro mě skutečně důležité? A kde naopak zbytečně plýtvám časem nebo silami?
Na rozdíl od některých emotivnějších lunárních fází přináší kozoroží energie spíše střízlivý pohled na realitu. Nemusí jít o velká rozhodnutí ani radikální změny. Někdy stačí udělat jeden konkrétní krok, který vás přiblíží k tomu, co si přejete vybudovat.
Úplněk v Kozorohu tak může být připomínkou, že skutečné změny často nevznikají přes noc, ale díky drobným krokům, které opakujeme každý den.
Úplňky v roce 2026
|Měsíc
|Datum
|Čas (SEČ)
|Tradiční název
|Symbolika a význam
|Červenec
|29. července
|16:35
|Bouřkový měsíc
|Letní dynamika a zvraty. Připomíná nutnost pohybu, odvahy a uvolnění.
|Srpen
|28. srpna
|06:18
|Jeseteří měsíc
|Vytrvalost, vědomé rozhodování a sklizeň výsledků vlastní práce.
|Září
|26. září
|18:49
|Dožínkový měsíc
|Čas uzavírání, bilancování a poděkování. Příprava na klidnější část roku.
|Říjen
|26. října
|05:11
|Lovecký měsíc
|Příprava na zimu, shromažďování sil a zdrojů.
|Listopad
|24. listopadu
|15:53
|Bobří měsíc
|Budování zázemí, ochrana, vědomé zpomalení a příprava na zimu.
|Prosinec
|24. prosince
|02:27
|Studený měsíc
|Vnitřní ticho, kontemplace a vědomí cykličnosti času. Uzavírá roční kruh.