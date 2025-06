Na počátku měsíce budou poměry na nebi docela příjemné. Předchozí napjaté hvězdné aspekty pominou a převládnou ty pozitivní, příjemné a vítané. V polovině července se hvězdné aspekty ještě vylepší. Těšit se můžeme na cestování, intenzivnější kontakty s rodinou a přáteli, prožívání příjemných emocí a užívání světských radostí. V dalších dnech až do konce měsíce by mělo příjemné období pokračovat a my bychom si to měli užívat plnými doušky.

Výše uvedené se vztahuje k poměrům v celém světě. Pro Českou republiku to bude poněkud jiné. Země nyní prochází obdobím, kdy se do jisté míry opakují situace známé z dávné minulosti, setkáváme se tedy s karmickými událostmi. Měly by nás přivést k uvědomění si, co je a co není opravdu důležité.