Novoluní ve Lvu přináší ten pravý čas, kdy zasadit semínka nových záměrů a nechat zazářit své vnitřní slunce.

Lev, král zvěrokruhu a jeho energie

Znamení Lva je spojováno s vládní planetou Slunce, která představuje životní sílu, vitalitu, sebedůvěru a tvůrčí energii. Lev je králem zvěrokruhu – odvážný, velkorysý, plný vášně a touhy být viděn a oceněn. S novoluním ve Lvu se tato energie zdvojnásobuje a vybízí nás, abychom objevili svou vnitřní sílu, probudili kreativitu a přijali svou jedinečnost.

Přestaňte se bát ukázat světu, kdo skutečně jste a co ve vás dříme. Lev je umělec, performer, tvůrce. Využijte tuto energii k rozvoji svých talentů, ať už jde o psaní, malování, tanec, nebo jakoukoli jinou formu projevu. Každý z nás je originál. Novoluní ve Lvu nás učí milovat a oslavovat svou individualitu.

Socha znamení Lva

Využijte sílu novoluní pro nové začátky

Novoluní je fází, kdy je Měsíc „neviditelný“ a jeho energie je zaměřena dovnitř. Je to ideální doba pro introspekci, stanovení záměrů a zasazení semínek toho, co si přejeme v nadcházejícím cyklu přinést do svého života. S energií Lva jsou tyto záměry posíleny o odvahu a chuť jít si za svým.

Oheň Dažboga a shromáždění Lugha

Ve slovanské mytologii je znamení Lva spojováno se slunečním bohem Dažbogem, který představuje letní hojnost, urozenost a královskou sílu. Zároveň je archetypem naší vnitřní síly, světla a důstojnosti. Jeho jméno se skládá ze dvou staroslovanských kořenů: dažь – dej a bogъ – bohatství, osud či dar. Zjednodušeně lze říci, že Dažbog znamená Dárce bohatství či darů.

„V prastarém eposu ze 12. století, nalezeném na slovanském území, se píše, že tento „syn Svaroga, stvořitele“ byl vnímán jako prapředek Slovanů, jakýsi „sluneční praotec“. Fráze „My jsme Dažbogovi vnuci“ hovoří za vše,“ prozradila česká záhadoložka a spisovatelka Ava Brožová. Boha Slunce uctívali například Polabští Slované na území dnešního Polska a Německa.

Jedním z fascinujících kultovních míst je hora Ślęża u Wrocławi – archeologicky nesmírně bohatá lokalita, kde jsou dodnes k vidění tisíce let staré kamenné sochy. Mystická úcta ke slunečnímu kotouči je zde cítit na každém kroku. „Není divu. Naši předkové byli zcela závislí na slunečním svitu. Bez jeho požehnání by se neurodilo nic a krutá zima by mohla zničit celé národy. Stejně tak je dnes důležité, aby zářilo i naše vnitřní světlo. A proto nechť ve vás dobrotivý Dažbog Swarožič znovu zažehne tuto vášeň – protože v naší krvi přežila skrze staletí,“ dodala Ava Brožová.

Pokud se však cítíte být více spřízněni s keltským kulturním dědictvím, které je na našem území také stále živé, můžete se inspirovat bohem Lughem. Jeho jméno znamená jasný, zářící, a jeho svátky v kole roku připadají na období od 31. července do 2. srpna, kdy se slaví Lughnasadh – Lughovo shromáždění. Slované tento svátek nazývali Dožínky.

Dříve však byly tyto oslavy „plovoucí“ – slavilo se tehdy, když byl sklizen poslední klas. A kdy k této chvíli došlo? Vždy podle rozmarů počasí a doby dozrání. Slunce určovalo rytmus života.

Co můžete v tomto období udělat?

Stanovte si záměry

V klidu si sedněte a zamyslete se, co byste chtěli ve svém životě nově probudit. Jakou vášeň jste potlačovali? Jakou kreativní činnost jste odkládali? Zapište si své záměry jasně a pozitivně.

Zapojte se do tvůrčí činnosti

Ať už je to cokoliv, co vás baví a kde můžete projevit svou originalitu. Nemusíte být profesionál, důležitá je radost z tvorby.

Využijte moc slunečních kamenů

Jako symbol sluneční síly a jasného vyzařování vám může posloužit citrín. Dávejte si však pozor, aby byl pravý – často se totiž falšuje, například vypalovaným ametystem.

Se slovanskou tradicí je silně propojen také jantar – fosilizovaná pryskyřice, která se nachází zejména na pobřeží Baltského moře: v Litvě, Lotyšsku, Estonsku, ale především v okolí Gdaňsku v Polsku. V minulosti byl jantar považován za zkamenělé slunce a byl ceněn jako ochranný i posvátný kámen.

Věnujte se péči o sebe a posilování sebevědomí

Dopřejte si něco, co vás činí šťastnými a co posiluje vaši vnitřní sílu. Může to být tanec, cvičení, meditace, nebo jen čas pro sebe.

Buďte odvážní

Energie Lva vás podpoří v tom, abyste vystoupili ze své komfortní zóny a udělali krok k realizaci svých snů.

Pamatujte, váš život je vaše plátno

Červencové novoluní ve Lvu nám připomíná, že máme v sobě nekonečný potenciál tvořit a zazářit. Nenechte se omezovat strachem ani pochybnostmi. Váš život je vaše plátno – uchopte štětec a s vášní namalujte dílo, po kterém toužíte.

Jaké záměry zasadíte do své zahrady života během tohoto mocného novoluní?