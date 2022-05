OBRAZEM: Slavní malí muži, kterým učarovaly vysoké krásky

Nejsou to žádní dlouháni a nic si z toho nedělají. Řeč je o slavných mužích, kteří si i přes svůj malý vzrůst našli poměrně vysoké protějšky. A i přesto jim to skvěle klape. Nicole Kidmanová nebo Rosie Huntington-Whiteley by mohly vyprávět. Podívejte se do galerie na slavné světové párečky.