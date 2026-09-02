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Třpytivé róby a ostré klíční kosti. Hollywood normalizuje extrémní štíhlost

Martina Procházková
Ariana Grande, Jenna Ortega, Lily Collins nebo třeba Demi Moore. Tyto hvězdy se letos v Hollywoodu skloňují v souvislosti s extrémní štíhlostí. Módní experti mluví o nové vlně trendu „heroine chic“ - kdy estetika zvýrazňuje velmi úzké siluety, teňounké paže, vystouplé lícní i klíční kosti a nízké procento tuku na úkor pestrosti ženských křivek.

Přísné diety, stravovací problémy, ale i GLP-1 léky výrazně mění hvězdné koberce v Hollywoodu. Ustupuje tak trend „body positivity“, který oslavoval všechny velikosti ženských křivek, a střídá ho „optimalizace“ těl.

Rychlé a rapidní hubnutí je víc společensky viditelné a společností vnímané jako normální či běžné. A spolu s ním se, v lehké obměně, vrací kultovní trend z první poloviny devadesátých let: heroine chic, který se vyznačoval velmi štíhlou až pohublou postavou, bledou kůží, tmavými kruhy pod očima a unaveným nebo nedbalým vzhledem.

Takže zatímco před deseti lety Hollywood diktoval: milujte své křivky, ať jsou jakékoli, a přijímejte je, dnes velí vystouplé kosti a stehna, která se při chůzi nepotkají ani omylem. A nejde ani tak o to, že hvězdy hubnou, ale o to, jak štíhlost čteme: ještě nedávno byla extrémní štíhlost prezentována jako problém. Dnes může být stejný vzhled znovu zabalený do slov jako fit, toned, disciplined, wellness, longevity.

Moore i Grande

Velkým paradoxem je třeba třiašedesátiletá herečka Demi Moore, která kdysi sama otevřeně popsala, jak se v mládí kvůli filmové kariéře trápila a snažila se extrémně kontrolovat své tělo. Svou hodnotu měla spojenou se svým vzhledem, a tak držela všemožné diety a přehnaně cvičila. Například kvůli roli G. I. Jane intenzivně budovala muskulaturu.

Americká herečka Demi Moore na zahájení filmového festivalu v Cannes (12....

Ještě nedávno tvrdila, že se své tělo snaží přijímat a soustředit se na zdraví a dlouhověkost. Její letošní fotografie a záběry ale vyvolaly údiv nad rýsujícími se kostmi, extrémní štíhlostí a spíš než dlouhověkost se skloňuje nezdravý zjev herečky.

V podobných stopách jde i Jenna Ortega, na kterou se média zaměřila v srpnu, když srovnávala její staré fotografie s aktuálními. Na těch totiž působí výrazně hubenější. I Ortega už dřív mluvila o náročných zkušenostech z dětství a dospívání během herecké kariéry včetně období, kdy podle svých slov nejedla a nepila.

Jenna Ortega na premiéře 2. série v šatech z dílny GapStudio. Roztrhané...

Asi nejsilnějším mediálním případem je však zpěvačka Ariana Grande, kterou velmi štíhlý vzhled doslova proměnil. Diskuze se znovu rozšířila po zveřejnění videoklipu Petal letos v srpnu, kde upozorňuje na tlak na ženský vzhled, ale kde jí zároveň extrémně trčí klíční kosti a propadají se jí líce.

Ariana Grande se kvůli diskuzím o jejím vzezření stáhla ze světel reflektorů a veřejnost požádala o to, aby přestala komentovat cizí těla. Prohlásila, že období, kdy podle jiných vypadala lépe, bylo ve skutečnosti dobou, kdy se cítila zdravotně „hůř“.

Komentáře o extrémní štíhlosti padly i na hlavu oblíbené herečky Lily Collins, když se letos prošla po červeném koberci. Ta v minulosti otevřeně mluvila o své poruše příjmu potravy a o zkušenosti s anorexií. Kvůli filmu To the Bone z roku 2017 se navíc musela zabývat svou minulou zkušeností velmi intenzivně.

Extrémně štíhlá nerovná se zdravá

Odborníci upozorňují, že extrémní štíhlost neznamená zdraví a už vůbec ne mladistvost. U žen ve vyšším věku je navíc nízká hmotnost spojena s úbytkem svalové hmoty, především kvůli sarkopenii a osteoropóze.

I modelky zhubly

Ostatně, nedokazují to pouze klíční kosti ve třpytivých róbách slavných hollywoodských div, ale i čísla z módního průmyslu: extrémní štíhlost a těla s minimálním množstvím tuku se znovu stávají normou.

Podle aktuální zprávy Vogue Business tvořily ve světových přehlídkách pro sezonu 2026 modelky ve velikostech US 0–4 97,6 % všech obsazení, zatímco mid-size modelky ve velikostech US 6–12 jen 2,1 % a plus-size modelky jen 0,3 %. Podle reportu se tak letošní sezóna vyznačuje nejnižším podílem plus-size modelek od začátku sledování a podíl standardně štíhlých modelek se zvýšil na rekordně vysokou úroveň.

Demi Moore
Demi Moore na filmovém festivalu v Cannes 2026
Demi Moore v Cannes na večírku Chopard (15. května 2026)
Americká herečka Demi Moore na zahájení filmového festivalu v Cannes (12. května 2026)
21 fotografií

Které hvězdy váží méně než jejich šaty

  • Emma Stone: její ultra štíhlá silueta byla letos během hollywoodské sezony několikrát zmiňována právě v souvislosti s návratem „fashion skinny“.
  • Anne Hathaway: v posledních měsících se znovu stala terčem intenzivního komentování postavy.
  • Kate Beckinsale: podobně jako Hathaway se letos dostala do centra debat o velmi štíhlém vzhledu a spolu s Anne dokazuje, že tlak na extrémní štíhlost se netýká jen dvacátnic.
  • Christina Aguilera: dlouhodobě bojuje se svými křivkami a ideálem. V roce 2024 výrazně zhubla a následovaly spekulace o Ozempicu, sama léčbu nikdy nepotvrdila, ale dřív otevřeně mluvila o tom, jak moc její sebevědomí ovlivňovala posedlost médií její váhou.
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