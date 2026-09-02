Přísné diety, stravovací problémy, ale i GLP-1 léky výrazně mění hvězdné koberce v Hollywoodu. Ustupuje tak trend „body positivity“, který oslavoval všechny velikosti ženských křivek, a střídá ho „optimalizace“ těl.
Rychlé a rapidní hubnutí je víc společensky viditelné a společností vnímané jako normální či běžné. A spolu s ním se, v lehké obměně, vrací kultovní trend z první poloviny devadesátých let: heroine chic, který se vyznačoval velmi štíhlou až pohublou postavou, bledou kůží, tmavými kruhy pod očima a unaveným nebo nedbalým vzhledem.
Takže zatímco před deseti lety Hollywood diktoval: milujte své křivky, ať jsou jakékoli, a přijímejte je, dnes velí vystouplé kosti a stehna, která se při chůzi nepotkají ani omylem. A nejde ani tak o to, že hvězdy hubnou, ale o to, jak štíhlost čteme: ještě nedávno byla extrémní štíhlost prezentována jako problém. Dnes může být stejný vzhled znovu zabalený do slov jako fit, toned, disciplined, wellness, longevity.
Moore i Grande
Velkým paradoxem je třeba třiašedesátiletá herečka Demi Moore, která kdysi sama otevřeně popsala, jak se v mládí kvůli filmové kariéře trápila a snažila se extrémně kontrolovat své tělo. Svou hodnotu měla spojenou se svým vzhledem, a tak držela všemožné diety a přehnaně cvičila. Například kvůli roli G. I. Jane intenzivně budovala muskulaturu.
Ještě nedávno tvrdila, že se své tělo snaží přijímat a soustředit se na zdraví a dlouhověkost. Její letošní fotografie a záběry ale vyvolaly údiv nad rýsujícími se kostmi, extrémní štíhlostí a spíš než dlouhověkost se skloňuje nezdravý zjev herečky.
V podobných stopách jde i Jenna Ortega, na kterou se média zaměřila v srpnu, když srovnávala její staré fotografie s aktuálními. Na těch totiž působí výrazně hubenější. I Ortega už dřív mluvila o náročných zkušenostech z dětství a dospívání během herecké kariéry včetně období, kdy podle svých slov nejedla a nepila.
Asi nejsilnějším mediálním případem je však zpěvačka Ariana Grande, kterou velmi štíhlý vzhled doslova proměnil. Diskuze se znovu rozšířila po zveřejnění videoklipu Petal letos v srpnu, kde upozorňuje na tlak na ženský vzhled, ale kde jí zároveň extrémně trčí klíční kosti a propadají se jí líce.
Ariana Grande se kvůli diskuzím o jejím vzezření stáhla ze světel reflektorů a veřejnost požádala o to, aby přestala komentovat cizí těla. Prohlásila, že období, kdy podle jiných vypadala lépe, bylo ve skutečnosti dobou, kdy se cítila zdravotně „hůř“.
Komentáře o extrémní štíhlosti padly i na hlavu oblíbené herečky Lily Collins, když se letos prošla po červeném koberci. Ta v minulosti otevřeně mluvila o své poruše příjmu potravy a o zkušenosti s anorexií. Kvůli filmu To the Bone z roku 2017 se navíc musela zabývat svou minulou zkušeností velmi intenzivně.
Extrémně štíhlá nerovná se zdravá
Odborníci upozorňují, že extrémní štíhlost neznamená zdraví a už vůbec ne mladistvost. U žen ve vyšším věku je navíc nízká hmotnost spojena s úbytkem svalové hmoty, především kvůli sarkopenii a osteoropóze.
I modelky zhubly
Ostatně, nedokazují to pouze klíční kosti ve třpytivých róbách slavných hollywoodských div, ale i čísla z módního průmyslu: extrémní štíhlost a těla s minimálním množstvím tuku se znovu stávají normou.
Podle aktuální zprávy Vogue Business tvořily ve světových přehlídkách pro sezonu 2026 modelky ve velikostech US 0–4 97,6 % všech obsazení, zatímco mid-size modelky ve velikostech US 6–12 jen 2,1 % a plus-size modelky jen 0,3 %. Podle reportu se tak letošní sezóna vyznačuje nejnižším podílem plus-size modelek od začátku sledování a podíl standardně štíhlých modelek se zvýšil na rekordně vysokou úroveň.
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