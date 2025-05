Nedávno jsme se během květnového úplňku ve Štíru rozhodovali, kam posuneme svůj život v následujícím období. Pokud opravdu stojíte na rozcestí, nepospíchejte! Novoluní je čas zvýšené aktivity, ale také zklidnění duše a tmy, ve které je leccos vidět jasněji než v pravé poledne.

Co je to novoluní?

V této fázi se Měsíc při oběhu kolem Země ocitá přesně mezi Zemí a Sluncem. Jeho část ozářená Sluncem je k nám obrácená zády a ze Země tedy není Měsíc vidět. Přesné překrytí trvá jen chvíli, ale doba, kdy je měsíc hůře viditelný, trvá déle. Období novoluní (zkráceně nov) se počítá na dva až pět dní.

Novoluní v květnu 2025: úterý 27. května v 5:02

Co přináší znamení Blíženců?

Během novu se Měsíc a Slunce vyskytují ve stejném znamení, v tomto případě v souhvězdí Blíženců. To symbolizuje obětavou bratrskou lásku podle pověsti o dvojčatech, která nemohla rozdělit ani smrt. Zatímco Castor byl synem smrtelníka, Polluxovým otcem byl sám Zeus. Když se Pollux rozhodl raději vstoupit do podsvětí, než aby opustil bratra, odměnil Zeus jeho oddanost tím, že oba nechal vstoupit na nebe. Od té doby nám svítí na cestu jako hvězdy Castor a Pollux.

Novoluní pod vlivem Blíženců se tedy nese v duchu sblížení, vzájemné komunikace, trpělivosti a poznávání. Je to čas poznání sebe sama a svých skutečných přání a cílů. Nyní máme odfiltrovat toxické a negativní vlivy a soustředit se na to pozitivní. Neznamená to však, že musíte být zavření sami a v tichu. Naopak sdílejte své myšlenky se svými blízkými, ať na rozhodování nejste sami!

Novoluní a lidské tělo

Ačkoli naše tělo víc ovlivňuje úplněk než novoluní, i tak má nov pozitivní dopad na náš organismus. Vnitřní potřeba duchovní očisty totiž rozpohybuje nejen tok myšlenek, ale mobilizuje i fyzické síly. Energie Blíženců je navíc živá a aktivní a určitě si všimnete, že budete mít víc vervy do života. Jazyk se rozhýbe, končetiny prokrví, metabolismus pojede na plné obrátky.

Toho se drželi už naši předkové, když v období novoluní drželi pročišťující půst. A protože hlava a tělo jsou dvě propojené nádoby, uvidíte, jak vyplavení toxinů pomůže vyhnat z mysli vše škodlivé a nadbytečné a soustředit se jen na podstatné věci. Detoxikaci můžete podpořit přípravky s aloe vera, zeleným ječmenem, mátou či rakytníkem.

Co nás čeká dál?

V červnu se přihlásí o slovo Střelec, a to hlavně během jahodového úplňku, který nastane 11. 6. v 9:43. Pokud jste odpočatí a nabití pozitivní energií, můžete spolu se Střelcem vypálit směrem, který jste si určili.

25. června 12:31 nastane opět novoluní a přijde ke slovu Rak. I když máte našlápnuto k novým cílům a motory jedou naplno jako ve Formuli 1, nezapomínejte na svou domovskou stáj. Nenechte se novými zájmy zcela pohltit a pamatujte, že právě uprostřed intenzivního úsilí jsou blízcí těmi, kdo nám potřebnou sílu dodává.