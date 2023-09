Svůj život si tvořím sama, říká Šárka Strachová, bývalá lyžařka s klinikou

Zpozorovala jste za tu dobu, co stojíte v čele kliniky celostní terapie a sportu, nějaké změny v postojích nás Čechů ke svému zdraví?

Stále více lidí si uvědomuje, že je důležité přistupovat ke zdraví komplexně. Naše fyzická pohoda je skutečně neoddělitelně propletená s tou psychickou. Zdraví neznamená, že nás nic nebolí nebo že nejsme často nemocní. Zdraví úzce souvisí s tím, jestli dobře spíme, jestli když ráno vstaneme, cítíme se odpočatí. Jestli jídlo, které sníme, nám dodá energii, nebo se po něm cítíme unavení. A konečně také jestli děláme práci, která nás baví, a trávíme čas s lidmi, se kterými ho trávit chceme. Je to opravdu soubor všech možných faktorů, které mají vliv na to, jak se cítíme a zda žijeme svůj život v jeho plném potenciálu. A tento přístup na naší klinice také uplatňujeme.

A když někdo přijde a chce řešit pouze a jen bolavé koleno?

Samozřejmě u nás najde plnou podporu. Ale pokud by svůj konkrétní problém, například zmíněnou bolest v koleni, chtěl řešit víc do hloubky i šířky, my mu tuhle komplexní pomoc moc rádi nabídneme.