Býci bývají labužníci života. Milují dobré jídlo a pití, stabilní bydlo a také klid, pohodu i harmonii. Není proto divu, že se jejich těla postupem času zakulacují, protože odepřít si něco dobrého bývá pro Býky často nesplnitelný úkol.
Nicméně pokud se rozhodnou pro něco, co opravdu chtějí, tak není síly, která by je odradila od realizace. Odtud také pramení rčení „zabýčený“. Takže ve vzácných případech jsou schopni zbavit se i nadbytečných kilogramů, jako to třeba demonstrovala slavná zpěvačka Adele.
Kladné vlastnosti znamení Býka
Znamení Býka je složeno z vnějšího živlu Země, jenž symbolizuje uzemněnost, stabilitu a neměnnost, a vnitřního živlu Vody, který je symbolem citlivosti a vnímavosti.
Kombinace Vody a Země vytváří tvárnou směs. Dá se tedy říci, že když Býk ví, co chce, pak dokáže velkou většinu věcí realizovat a dotáhnout do úspěšného konce.
Typickým znakem Býků je stabilita a navenek vyzařovaný klid, který je pro jejich okolí, zejména když jím zmítá nejistota, velmi příjemný. Působí jako pevná skála v příboji. Zatímco se vše kolem sype a lidé panikaří, Býk klidně stojí a drží prostor.
Není to ovšem stabilita pasivní či odevzdaná. Býk má schopnost zpomalit čas a připomenout ostatním, že svět nekončí, nepřestane se točit a vše půjde dále. Jeho klid je upřímný. Na nic si nehraje. Neklidu a nestabilitě obvykle nepodléhá.
Horší to je se smyslovými potěšeními Býků. Zde leží jejich slabé místo. Vzhledem k tomu, že tomuto znamení vládne Venuše, tak je jim vlastní smysl pro krásu, umění, milování, dobré jídlo i pití a zejména u žen pak kvalitní a krásné látky či klobouky.
Záporné vlastnosti znamení Býka
U mužů to ovšem s odíváním a schopností se zalíbit poněkud pokulhává. Zmíněné vášně jsou často příčinou jejich kyprých tvarů a těm následně Býci dopřávají pohodlí. Milují volné oděvy z přírodních materiálů.
Pokud si Býk vybuduje nějakou komfortní zónu, tak je velmi těžké ho z ní dostat. Změna pro něj představuje zbytečný výdej energie. Miluje pocit vlastnictví. Bohužel hranice mezi zdravou stabilitou a nebezpečnou stagnací je u tohoto znamení velmi tenká. Přirozená potřeba jistoty se mnohdy mění v lenivost, tvrdohlavou neměnnost a mnohdy i dogmatismus.
Býci nemívají moc přátel. Pokud už ale nějací jsou, je přátelství doživotní nevypověditelná smlouva. Pokud je Býk požádán o pomoc, rád a s chutí pomůže.
Býci nebývají výřeční. Hovoří pomalu, rozvážně a jen o tom, co pokládají za podstatné. Jalové řeči jim nevyhovují. Toto znamení také není snadné rozčílit. Když už se tak ale stane, je dobré zmizet z jeho dosahu.
Činorodost nepatří mezi silné stránky Býků. Dělají jen to, co opravdu musí. A činí to pomalu, rozvážně a důsledně. V milostných záležitostech jsou Býci velmi smyslní, pomalí a vytrvalí. Vše si náležitě užívají a vychutnávají. Nikam nespěchají a pokud už něco hromadí, tak počet orgasmů. Neradi střídají partnery, mají rádi své jisté nebo si bohatě vystačí sami.
Pojďme se nyní blíže podívat na celebrity narozené ve znamení Býka.